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10:51 17 Temmuz 2018
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    IMF

    IMF, Türkiye için büyüme beklentisini düşürdü

    © AA / Arşiv
    Ekonomi
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    IMF, Türkiye için 2018 büyüme tahminini 0.2 puan azaltarak yüzde 4.2'ye düşürdü. IMF, 2018 için global büyüme tahminlerini ise değiştirmedi.

    IMF
    © AFP 2018 / MANDEL NGAN
    IMF'den yeni hükümete ilişkin ilk açıklama
    Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinde finansal koşulların sıkılaştığına ve dış açığın yüksek olduğuna işaret ederek, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 4.4’ten yüzde 4.2’ye revize etti.

    Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu güncelleyen IMF, Türkiye’nin de arasında olduğu gelişen ülkelerde merkez bankalarının yüksek enflasyon ve kur baskılarına karşı faiz artırımına gittiğini hatırlattı.

    Raporda "Arjantin ve Türkiye örneklerinde olduğu gibi birçok gelişen piyasa borsası dengesizlikler ile görünüme yönelik artan risklerin etkisiyle değer kaybetti" değerlendirmeleri yer aldı.

    TİCARET SAVAŞI RİSKİ

    IMF, global büyüme için 2018 ve 2010 tahminlerini değiştirmedi ve global büyüme tahminlerinin Nisan 2018'deki Dünya Ekonomik Görünümü raporu ile büyük ölçüde paralel olduğunu vurguladı.

    IMF
    © REUTERS / Yuri Gripas
    IMF: Türkiye’den kredi talebi yok, normal işbirliğine devam
    IMF, 2018 ve 2019 için GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3.9 olarak korurken, gelişmiş ekonomiler için 2018 GSYH büyüme tahminini 0.1 puan düşürerek yüzde 2.4'e indirdi. 2019 büyüme tahminini yüzde 1.9 olarak korudu.

    'TOPARLANMAYI RAYINDAN ÇIKARABİLİR'

    Kısa vade dahil olmak üzere risk dengesinin aşağı yönlü hale geldiğini belirten IMF, "ABD'nin açıkladığı gümrük tarifeleri ve ticari ortaklarının misillemeleri tırmanan ve sürekli ticari eylemler olasılığını artırdı. Bu durum toparlanmayı rayından çıkarabilir ve orta vadeli büyüme görünümünü bastırabilir" değerlendirmesini yaptı.

    Raporunda gelişmiş ekonomiler için finansal piyasaların genişlemeci olmaya devam ettiğini belirten IMF, "Ancak bu hızla değişebilir. Artan ticari gerilim ve çatışmalar, jeopolitik endişeler ve biriken siyasi belirsizlik olası tetikleyiciler. Korumacı tedbirlerden kaçınmak ve işbirliği içinde bir çözüm bulmak global büyümenin devam ettirilmesi için önemli olmaya devam ediyor. Politikalar ve reformlar aktiviteyi sürdürmeyi, orta vadeli büyümeyi artırmayı hedeflemeli" dedi.

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    Etiketler:
    Büyüme beklentisi, IMF, Türkiye
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