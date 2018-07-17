SGK, artık Sayıştay'ın denetimine tabi değil

Borçları ile gündeme gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden yapılandırıldı. Buna göre kurum artık Sayıştay denetimine tabi tutulmayacak.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, SGK ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, kurumun idari ve mali açıdan özerk ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olduğu ifadeleri aynen korunurken, “Kurum Sayıştay’ın denetimine tabidir” bölümü çıkarıldı.

Başka bir düzenleme yapılmaması durumunda SGK artık her yıl Sayıştay tarafından denetlenmeyecek ve oluşturulan rapor kamuoyu paylaşılmayacak.

SGK, merkezi yönetim bütçesinden kendisine ayrılan sosyal sigortalar, genel sağlık sigortasına ilişkin ayrı ayrı olmak üzere transfer tutarını, 3 yıllık transfer projeksiyonunu ve uzun dönem emeklilik ve genel sağlık sigortası finansman hedeflerini gerçekleştirmekle görevli olacak. Bu kapsamda finansman hedefleri, her yıl en geç ekim ayında, bir sonraki yıl uygulanmak üzere yönetim kurulunun önerisi üzerine, Çalışma Bakanı’nın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcıları ile SGK Başkanı ve Çalışma Bakanınca belirlenecek diğer üyelerin katılımıyla oluşan komisyon tarafından belirlenecek. Bu hedefler belirleyici olacak.