Fitch, 7 Türk şirketinin notunu düşürdü

© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Fitch, 11 Türk şirketinin notlarını gözden geçirmeye aldı, ancak bunlar arasında sekiz tanesinin uzun vadeli kredi notu (IDR) hakkında değerlendirme yaptı.

Şirket, Coca-Cola İçecek, Emlak Konut GYO, Rönesans Gayrimenkul, Türk Telekom, Turkcell, Turkcell Finansman ve Tüpraş'ın kredi notunu bir kademe indirdi. Arçelik'i ise teyit etti.

Fitch ekonominin makro istikrarını bozucu risklerin artmasını gerekçe göstererek 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmüş ve BB+'dan BB'ye indirmişti. Görünümü ise 'durağan'dan 'negatif'e çevirmişti.

© AA / Arşiv Moody's, Koç Holding ve 3 şirketin kredi notunun görünümünü düşürdü

Fitch'in not indirdiği Tüpraş'ın da bünyesinde bulunduğu Koç Holding'in notu Standard & Poor's Rating Services (S&P) tarafından geçen günlerde indirilmişti.

Koç Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada holdingin kredi notları üzerinde yapılan inceleme çalışması sonucunda holdingin uzun vadeli kredi notunun 'BB+', kısa vadeli kredi notu 'B', görünümünün ise durağan olarak revize edildiği belirtilmişti.

Business HT'nin haberine göre, Bu seviye S&P not çizelgesinde yatırım yapılabilir seviyenin altında bir başka ifade ile 'çöp' seviye olarak ifade ediliyor.