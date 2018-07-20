Fitch, 7 Türk şirketinin notunu düşürdü

Şirket, Coca-Cola İçecek, Emlak Konut GYO, Rönesans Gayrimenkul, Türk Telekom, Turkcell, Turkcell Finansman ve Tüpraş'ın kredi notunu bir kademe indirdi. Arçelik'i ise teyit etti.
Fitch ekonominin makro istikrarını bozucu risklerin artmasını gerekçe göstererek 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmüş ve BB+'dan BB'ye indirmişti. Görünümü ise 'durağan'dan 'negatif'e çevirmişti.
Fitch'in not indirdiği Tüpraş'ın da bünyesinde bulunduğu Koç Holding'in notu Standard & Poor's Rating Services (S&P) tarafından geçen günlerde indirilmişti.
Koç Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada holdingin kredi notları üzerinde yapılan inceleme çalışması sonucunda holdingin uzun vadeli kredi notunun 'BB+', kısa vadeli kredi notu 'B', görünümünün ise durağan olarak revize edildiği belirtilmişti.
Business HT'nin haberine göre, Bu seviye S&P not çizelgesinde yatırım yapılabilir seviyenin altında bir başka ifade ile 'çöp' seviye olarak ifade ediliyor.
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