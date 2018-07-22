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14:39 22 Temmuz 2018
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    banka, kredi, faiz

    Ekonomistler faizde artış bekliyor

    © AA /
    Ekonomi
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    TCMB'nin salı günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin ekonomistlerin öngörüsü 75-100 baz puan arasında artış olacağı yönünde. Ekonomistler faiz artışının gerçekleşmemesi durumunda piyasalarda yeni bir satış dalgasının yaşanabileceğini dile getiriyor.

    Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ayki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 75 baz puan ve üzerinde artırabileceğini öngörüyor.

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    © AA / TİM
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    Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Ekonomi Bankası (TEB) Finansal Piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık, haziran ayında fiyatlama baskısı açısından önemli gösterge olduğunu düşündüğü hizmet fiyatlarının hem yıllık artışının, hem de üç aylık trendinin sert yükseliş gösterdiğini anımsattı.

    Bunun da enflasyonda belirgin bozulma eğilimine işaret ettiğini söyleyen Işık, "Merkez Bankası nisan-haziran aylarında 5 puanlık güçlü faiz artışı yapmış olmakla birlikte, enflasyon görünümünün bu kararlar alınırken öngörülenden bile daha kötü olduğunu düşünüyorum ve bu doğrultuda da PPK toplantısında 75-100 baz puanlık daha artırım olacağını düşünüyorum" dedi.

    Işık, ayrıca piyasaların şu andaki ana gündem maddesinin gelecek dönemde uygulamaya konulacak ekonomi politikası çerçevesi olduğunu vurguladı. Bu açıdan, faiz kararının aynı zamanda gelecek dönemde para politikası yaklaşımı konusunda da gösterge olacağını ifade eden Işık, bu yüzden faiz artırım kararının hem kur, hem de uzun vadeli faizlere olumlu etkisi olacağını dile getirdi.

    'PİYASA DOSTU EKONOMİ POLİTİKALARI İLE RİSK PRİMİ DÜŞEBİLİR'

    Euro - TL
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü Sözer de yakın zamanda açıklanacak piyasa dostu ekonomi politikaları ile risk priminin düşebileceğine inandıklarını belirtti.

    Bununla birlikte, halihazırda zayıf TL'ye ve enflasyon beklentilerindeki bozulmaya önlem olarak TCMB'nin politika faizini 75 baz puan artırmasının makroekonomik istikrar açısından yararlı olacağını ifade eden Sözer, şunları söyledi:

    "Piyasa faizleri TCMB'ye kredibilite sunmaya devam etse de, enflasyonun kısa vadede yüzde 15,4'ten yüzde 17'ye kadar yükseleceğini ve ekim ayına kadar enflasyonda en yükseğin geride kaldığını söylemenin zorluğunun TCMB'nin manevra alanını daraltacağını öngörüyoruz. Dezenflasyonist maliye politikaları ve güçlü yapısal reformlarla TCMB'nin desteklenmesi halinde ise piyasa faizleri üzerindeki baskının düşünülenden daha erken bir zamanda hafifleyeceğini değerlendiriyoruz."

    'KARAR, YATIRIMCI GÖZÜNDE TURNUSOL KAĞIDI İŞLEVİ GÖRECEK'

    QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise son dönemde ise yatırımcılar nezdinde, Türkiye ekonomisinin geçmiş yıllarda birikmiş sorunlarına orta vadede çözüm getirebilecek politikaların oluşturulup oluşturulamayacağına, daha kısa vadede ise TCMB'nin bağımsız ve piyasa dinamiklerinin gerektirdiği adımları atıp atamayacağına dair endişelerin hiç olmadığı kadar yoğunlaştığını ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Okan Özer
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    Bu anlamda, salı günkü toplantının ekonomi yönetimine dair güvenin sağlanması yolunda çok kritik olacağını ve yatırımcı gözünde adeta bir turnusol kağıdı işlevi göreceğini belirten Kanlı, temmuz ayında çok endişe verici biçimde bozulan enflasyon görünümü ve piyasalardaki güven kaybının TCMB'nin en az 100 baz puanlık faiz artışını gerekli kıldığını söyledi.

    Kanlı, nitekim TCMB'nin de son enflasyon değerlendirme raporunda bozulan enflasyon görünümüne vurgu yaptığını hatırlatarak, "Bu çerçevede, TCMB'den 100 baz puan ve belki biraz daha fazla bir faiz artışı bekliyorum. Bu yapıldığı taktirde, yatırımcının para politikası ve TL'ye dair endişeleri azalabilir. TL ve finansal piyasalarda olumlu görünüm ortaya çıkabilir. Ancak, diğer taraftan, piyasa beklentilerine cevap verilememesi halinde piyasalarda yeni bir satış dalgasının gelmesi çok olası. Böyle bir durumda, daha sonraki süreçte daha yüksek miktarda faiz artışına gidilmesi de zorunlu hale gelebilir."

    '75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIRIMI YAPILABİLİR'

    İş Portföy Makroekonomik Araştırma Bölüm Yönetmeni Hande Şekerci de Merkez Bankası'nın Beklenti Anketi'ne göre yıllık enflasyonun haziran ayında ulaştığı yüzde 15.4 seviyesinden temmuz ayında yüzde 16.2'ye yükselmesinin beklendiğini söyledi.

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    Daha da önemli olanın uzun vadeli enflasyon beklentilerinde artış sürerken, bu durumun fiyatlama davranışlarında kalıcı bir bozulma ortaya çıkarma ihtimalini artırdığına işaret eden Şekerci, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinin çıpalanması konusuna önem verdiğini ve 24 Temmuz'da politika faizinde 75 baz puanlık faiz artırımı yapacağını düşündüğünü dile getirdi.

    AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin biri hariç diğerleri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış bekliyor. Ekonomistlerinden biri 50 baz puan, 2'si 75 baz puan, 7'si 100 baz puan, 4'ü 125 baz puan ve 3'ü 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor.

    Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 100 baz puan oldu. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi yüzde 16.5'ten yüzde 17.75'e yükseltilmişti.

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    Etiketler:
    döviz, TL, faiz, ekonomi, PPK, TCMB, TEB (Türk Ekonomi Bankası), Türkiye
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