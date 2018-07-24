Albayrak: Kamu harcamalarında tasarruf tedbirleri alınmaya başlandı

Dün ekonomistlerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün de iş insanları ile buluştu. Toplantıya TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı.
Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 24, 2018
Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik. pic.twitter.com/3JfAHP2uIJ
Albayrak, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz" dedi.
Albayrak toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:
— Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir.
— Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır.
— 2018 Mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır.
— Tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.
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