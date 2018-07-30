Fitch'ten Türk bankalarına risk uyarısı

Türk bankalarının negatif görünümünün çoklu riskleri yansıttığını belirten kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, sektör performansında bu yıl bozulma beklediklerini ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, temmuzda yaygın not düşürülmesinin yol açtığı Türk bankalarının çoklu risklerinin kredi profillerini tehdit etmeye devam ettiğini kaydetti.

© Sputnik / Vladimir Pesnya Fitch'ten Türk şirketlere yeni Fed uyarısı

Fitch, TL'nin değer kaybetmesi, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin bankaların varlık kalitesi, performansı, fonlama ve likiditesi için ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

Dünya'nın aktardığına göre Fitch, bu yıl sektör performansının bozulmasını beklediklerini ve çoğu bankanın kredi notunun hala negatif görünüm veya negatif izlenmede olmasını öngördüklerini vurguladı.

Fitch, geçtiğimiz ay Türkiye'nin 25 bankasını negatif izlemeye aldığını duyurmuştu. Negatif izlemenin bankaların performanslarına dair riskleri yansıttığı vurgulayan kuruluş, açıklamasında, "Ekonomi kötüye gitmezse not indiriminin bir basamak olarak kısıtlanması olası. Bankaların varlık değerleri, kârlılığı ve fonlama profillerine dair riskler var" değerlendirmesini yapmıştı.

Fitch temmuz ayında 24 bankanın notunu aşağı çekmişti.