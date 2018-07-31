Turizm gelirlerinde yüzde 30 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan-Haziran 2018'i kapsayan 'Turizm İstatistikleri' raporunu açıkladı.
Turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2 çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30.1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 84.7’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 15.3’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMA 885 DOLAR
Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 602 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 885 dolar oldu.
Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24.9 artarak 11 milyon 67.987 kişi oldu. Bunların yüzde 89’unu 9 milyon 855.102 kişi ile yabancılar, yüzde 11’ini ise 1 milyon 212.885 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
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Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.4 azalarak 2 milyon 194.058 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 752 dolar olarak gerçekleşti.
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