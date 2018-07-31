Turizm gelirlerinde yüzde 30 artış

Turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30.1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan-Haziran 2018'i kapsayan 'Turizm İstatistikleri' raporunu açıkladı.

Turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2 çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30.1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 84.7’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 15.3’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

© AA / Arşiv Turizm geliri yüzde 31 arttı

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 463 milyon 809 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 milyon 782 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMA 885 DOLAR

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 602 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 885 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24.9 artarak 11 milyon 67.987 kişi oldu. Bunların yüzde 89’unu 9 milyon 855.102 kişi ile yabancılar, yüzde 11’ini ise 1 milyon 212.885 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

GİDERDE YÜZDE 19'LUK YÜKSELİŞ

© Fotoğraf : DHA Ordu'nun yaylalarına Arap turist akını 5

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19 artarak 1 milyar 650 milyon 276.000 dolar oldu. Bunun 1 milyar 421 milyon 872.000 dolarını kişisel, 228 milyon 404.000 dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ÇIKIŞLAR AZALDI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.4 azalarak 2 milyon 194.058 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 752 dolar olarak gerçekleşti.