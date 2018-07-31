TEPAV: Ekonomiyi üç felaket bekliyor

Türkiye ekonomisini bekleyen 3 riski, İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in Macbeth tragedyasındaki '3 cadının kehanetleri'ne benzeten TEPAV İcra Direktörü Sak, eserdeki cadılardan birisinin "Parmaklarım karıncalanıyor, gelen kötü bir şey görüyorum" sözüne atıf yaptı.
Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, herkesin gelen kötü şeyleri gördüğünü ancak kimsenin önemsemediğini vurgulayan Sak, "Türkiye'nin artık çözümlere odaklanma zamanı geldi. Teknik olarak çok etkili olanları var ancak bir strateji yokluğunda birini seçmek zor ve seçimlerin üzerinden bir ayı aşkın süre geçtiği halde bu yaklaşım devam ediyor" diye konuştu.
Sak, ekonomiyi bekleyen tehlikeleri şöyle sıraladı:
"Küresel para politikası, niceliksel gevşemeden niceliksel sıkılaştırmaya doğru hareket ettiğinde, özel sektör için de gevşemeden sıkılaştırmaya geçme zamanı gelmiş demektir. Özel sektörün döviz borcu durumu daha da kötüleştiriyor. Bana sorarsan, hepsi özel sektör borcunun ne kadarının kamu borcunun yerine geçebileceğiyle ilgili.
ABD YAPTIRIMLARI
KONUTTAKİ ÇÖKÜŞ RİSKİ
Kronik enflasyon nedeniyle Türk halkı onlarca yıldır tasarruflarını konut satın alarak yapıyor. Bu alışkanlıklarından onları vazgeçirmek zor. Konut fiyatlarındaki herhangi bir çöküş, hepimiz için negatif bir zenginlik şoku anlamına gelecek."
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