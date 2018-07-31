Rusya, büyük altın rezervlerini nerede tutuyor?

Jeopolitik ve ticari çatışmalar nedeniyle küresel finans piyasalarında giderek artan belirsizlik, ülkeleri ve yatırımcıları geleneksel güvenli liman olarak altına yöneltti.

Yaklaşık 2 bin tonla dünyanın en büyük altın rezervlerine sahip ülkeleri arasında 5. sırada yer alan Rusya, son 6 yılda bu değerli metalden en fazla satın alan ülke oldu.

Rusya Merkez Bankası, 2017 yılında 224 ton, bu yılın ilk 6 ayında 106 ton altın satın aldı. Bankaya göre bu alımlar, ülkenin rezervlerini ABD dolarından farklı bir kaleme yönlendirme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Peki, Rusya altın rezervlerini nerede tutuyor?

Ülkenin altın rezervlerinin 3'te 2'si Rusya Merkez Bankası'nın Moskova'daki kasalarında, geri kalanlar da St. Petersburg ve Yekaterinburg kentlerinde tutuluyor. Rusya, rezervlerindeki altınları 100 gram ve 14 kilogram arasında değişen külçeler halinde tutuyor.

'Gold has neither credit nor default risk' — economics expert https://t.co/s51wuerKF3 — RT (@RT_com) July 22, 2018

​Rusya'nın altın madenlerinin önemli bölümü, Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Magadan'da yer alıyor. Çukotka, Yakutistan, İrkutsk, Amur, Zabalkayskiy Kray ile Sverdlovsk, Çelyabinsk gibi bölgelerde de altın çıkarılıyor.