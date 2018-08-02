Dolar, 5 TL'ye dayandı

Dün akşam saatlerinde 5 lirayı aşan dolar/TL, bu sabah uluslararası piyasalarda 4.98'den fiyatlanıyor.

Dün gün boyu 4.90-4.93 seviyesinde dalgalanan dolar/TL akşam saatlerinde ABD'nin iki Türk bakana yaptırım kararı aldığını açıklaması sonrası 5 lira seviyesinin üzerini gördü. Kur daha sonra Fed'in faiz kararından da destek bularak 4.98 seviyesine geriledi.

Dün akşam saatlerinde en yüksek 5,0081 seviyesini gören dolar/TL, sabah saat 08.30'da 4.98 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.8143 civarında seyretti.

Yarın açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinin kurun yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.