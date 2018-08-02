Dünyanın en büyük bakır madeninde grev kararı

Şili'de bulunan dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grev ilan etti.

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Latin Amerika ülkesi Şili'de Britanya-Avustralya merkezli madencilik şirketi BHP Billiton'a ait Escondida bakır madeninde çalışan sendikalı işçiler, şirketin maaş teklifini reddederek grev kararı verdi.

EZİCİ ÇOĞUNLUK

2330 işçinin katıldığı oylamada, grevden yana 1955, şirketin teklifini kabul etmekten yana 370 oy kullanıldı. Ayrıca 4 boş ve 1 geçersiz oy çıktı.

'ŞİRKET HAKLARIMIZI TANISIN'

İşçilerin oylama sonucuyla ilgili açıklamada ''Teklifini reddetmeye yönelik iradenin olgun ve demokratik şekilde son derece net ifadesini bulması karşısında şirketin haklarımızı tanıyan bir anlaşmaya varma ihtiyacını görmesini umuyoruz'' denildi.

© REUTERS / Ivan Alvarado Milyarder Pinera, Şili devlet başkanlığına geri döndü Reuters haber ajansı oylama sonucuyla ilgili yorum yapmayı reddeden BHP'nin Şili hükümetinden arabuluculuk talep etmesinin beklendiğini belirtti. Böyle bir girişimin grevin başlamasını 10 gün geciktirebileceğine dikkat çekti.

ARABULUCULUK YAPACAK DEVLET BAŞKANI AYNI ZAMANDA MİLYARDER İŞADAMI

Aralık ayında Şili devlet başkanlığına 2.7 milyar dolarlık servete sahip 'havayolları baronu' lakaplı işadamı Sebastian Pinera seçildiğinden maden işçilerini gerilimli bir dönem bekliyor.

YILDA 1 MİLYON TONDAN FAZLA ÜRETİM

Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili'nin Escondida'sında yılda 1.2 milyon ton bakır üretiliyor.

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Escondida'da Şubat-Mart 2017'de 44 gün iş bırakılması, küresel bakır piyayasını alt üst etmişti. Şili ekonomisi tümüyle bakıra bağımlı olduğundan büyüme oranları sarsılmıştı.

SENDİKA İKİ KATINI İSTİYOR

Bu kez şirketin son teklifi 18.000 dolar işe giriş ikramiyesi, maaşlara yüzde 1.5 zam ve enflasyona göre ilave yükseltmeleri içeriyordu.

Ancak sendika bunun iki katı işe giriş ikramiyesi, maaşlara yüzde 5 zam istiyordu. Aradaki fark büyük olduğundan işçiler oylamaya giderek karar verdi.