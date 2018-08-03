ABD'li firma yetkilileriyle buluşan Pekcan: Konjonktürel krizlerin ekonomik işbirliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekonomik temeli olmayan konjonktürel krizlerin Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerekiyor" dedi.

TOBB ve ABD Ticaret Odası ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantı, Apple, Boeing, IBM, Microsoft gibi firmaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ABD şirketinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapatıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, çağdaş bir hukuk devleti geleneği ve güçlü demokrasi kültürü ile hızlı ekonomik büyüme ve kalkınma ivmesini sürdüreceğini belirtti.

Genç nüfusu ve dinamik ekonomisiyle Türkiye'nin başta kendi bölgesinde olmak üzere küresel ekonomiye büyük katkılar sunduğunu dile getiren Pekcan, Türkiye'nin iş, ticaret ve yatırımlar bakımından cazip bir ülke olmaya devam ettiğini vurguladı.

Konuşmasında Türkiye'nin her zaman işbirliği ve istikrardan yana olduğunun altını çizen Pekcan, "Ekonomik temeli olmayan konjonktürel krizlerin Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerekiyor. Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi göstermek, her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'DEMİR VE ÇELİK KONUSUNDA TÜRKİYE HERHANGİ BİR ÖNLEMİ HAK ETMİYOR'

Türk demir-çelik sektörünün ABD'ye bir tehdit oluşturmadığını belirten Pekcan, bu sektörde iki ülke arasında dengeli bir ticaretin olduğunu kaydetti.

Pekcan, farklı ülkelerin Türkiye üzerinden ABD'ye ürün sevkiyatı yapma imkanı olmadığını vurgulayarak "Bu çerçevede, ABD demir ve çelik konusunda Türkiye ile ortak hareket etmeli. Türkiye, haksız önlemlerle karşılaştığı sürece uluslararası ticaret hukukundan kaynaklı haklarını kullanarak mütekabiliyet uygulayacaktır ve kendi ekonomik çıkarlarını koruyacaktır" ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisinin büyük fırsatlar sunduğuna işaret eden Pekcan, yeni dönemde ülkenin daha fazla katma değer odaklı, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyona yönelik bir dönüşümden geçeceğini bildirdi.

'TÜRKİYE ALGISI' İÇİN DESTEK İSTEDİ

© REUTERS / Ümit Bektaş Albayrak: ABD ile ilişkiler hiçbir zaman kopmaz

Bu dönüşüm sürecinde, ABD'li firmaların ve ABD sermayesinin önemli roller üstlenebileceğini ifade eden Pekcan, "Hali hazırda iki ülke arasında kayda değer bir ticaret ve yatırım ilişkisi bulunuyor. Bu ortaklığın güçlenerek sürmesini arzu ediyoruz. İki ülke ekonomik ilişkileri sağlam zeminde yoluna devam edecektir" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye hakkında yurt dışında haksız eleştiri ve dezenformasyon yapılabildiğini ifade ederek, özellikle Türkiye ile iş yapan Amerikalı firmalardan, ülkelerinde Türkiye algısının doğru biçimde yerleşmesi için destek istedi.