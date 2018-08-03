ABD'li firma yetkilileriyle buluşan Pekcan: Konjonktürel krizlerin ekonomik işbirliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemeli

TOBB ve ABD Ticaret Odası ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantı, Apple, Boeing, IBM, Microsoft gibi firmaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ABD şirketinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapatıldı.
Genç nüfusu ve dinamik ekonomisiyle Türkiye'nin başta kendi bölgesinde olmak üzere küresel ekonomiye büyük katkılar sunduğunu dile getiren Pekcan, Türkiye'nin iş, ticaret ve yatırımlar bakımından cazip bir ülke olmaya devam ettiğini vurguladı.
Konuşmasında Türkiye'nin her zaman işbirliği ve istikrardan yana olduğunun altını çizen Pekcan, "Ekonomik temeli olmayan konjonktürel krizlerin Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerekiyor. Türkiye ve ABD arasında ekonomik bir sorun var gibi göstermek, her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar verecektir" değerlendirmesinde bulundu.
'DEMİR VE ÇELİK KONUSUNDA TÜRKİYE HERHANGİ BİR ÖNLEMİ HAK ETMİYOR'
Pekcan, farklı ülkelerin Türkiye üzerinden ABD'ye ürün sevkiyatı yapma imkanı olmadığını vurgulayarak "Bu çerçevede, ABD demir ve çelik konusunda Türkiye ile ortak hareket etmeli. Türkiye, haksız önlemlerle karşılaştığı sürece uluslararası ticaret hukukundan kaynaklı haklarını kullanarak mütekabiliyet uygulayacaktır ve kendi ekonomik çıkarlarını koruyacaktır" ifadesini kullandı.
Türkiye ekonomisinin büyük fırsatlar sunduğuna işaret eden Pekcan, yeni dönemde ülkenin daha fazla katma değer odaklı, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyona yönelik bir dönüşümden geçeceğini bildirdi.
'TÜRKİYE ALGISI' İÇİN DESTEK İSTEDİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye hakkında yurt dışında haksız eleştiri ve dezenformasyon yapılabildiğini ifade ederek, özellikle Türkiye ile iş yapan Amerikalı firmalardan, ülkelerinde Türkiye algısının doğru biçimde yerleşmesi için destek istedi.
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