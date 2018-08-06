Yemeksepeti verilerine göre ayda 1 milyon tatlı siparişi veriliyor

Yemeksepeti'nin yaptırdığı araştırmaya göre, kullanıcılar her ay 1 milyon tatlı siparişi veriyor. Verilere göre, en çok çikolatalı sufle, künefe, fırın sütlaç, waffle ve profiterol tercih ediliyor.

Dünya'dan Faruk Şüyün'ün haberine göre, online yemek siparişi platformu Yemeksepeti, 9.5 milyon kullanıcısının tatlı siparişlerini incelediği araştırmanın detaylarını açıkladı.

Buna göre, her gün 31 bin porsiyon tatlı siparişi veriliyor.

Araştırmada sonbahar ve kış aylarında tatlı siparişlerinde ortalama yüzde 20 artış gözlendiği kaydediliyor. Son sekiz yılı içeren verilere göre tatlı siparişlerinin patladığı ay ise aralık.

15.00-17.00 saatleri arasında tatlı siparişleri öğle saatlerine göre yüzde 30 artıyor.

Tatlı siparişlerinin en yoğun olduğu zamanlarsa akşam saatleri. En çok tatlı sipariş edilen gün pazar.

En tatlı sever kent Erzurum'da en çok tercih edilen künefe. Sütlaç, kadayıf ve halka tatlısı ilk beşte yer alıyor.

İkinci sırada İstanbul, üçüncü sırada İzmir var. İstanbul ve İzmir'de en çok çikolatalı sufle, künefe ve fırın sütlaç tercih ediliyor.

Tatlıyı en çok seven diğer kentler sırasıyla şöyle:

Ankara, Nevşehir, Rize, Gaziantep, Sakarya, Kocaeli ve Karaman.