Doğuş Grubu: 2.3 milyar euro'luk kredi için Şahenk ailesinin imzalarını da teminat gösteriyoruz

Hürriyet'te Jale Özgentürk'ün imzasıyla yayımlanan haberde Uluslararası Müzik Festivali için Bodrum'da bulunan Şahenk'in basına yaptığı açıklamalara yer verildi.

Buna göre, bir süredir borçları için bankalarla masada olan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, yeniden yapılandırma değil yeniden vadelendirmeyi konuştuklarını belirtti. Şahenk, "2 yıl faiz, 4 yıl anapara ve faiz ödemeli bir plan yaptık. 2.3 milyar Euro borca 3.6 milyar Euro teminat verdik. Yakın zamanda imzalanmasını bekliyoruz" dedi.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Akhan ise bankalarla şu anda yeniden vadelendirmeye sokulan toplam kredi portföyünün bütün kredi portföyünün yüzde 42'sine tekabül ettiğini belirterek, "Borçlarımızın tamamını masaya koymuş değiliz. Şu andaki rakamlara göre beş şirketimizin altındaki yaklaşık 2.3 milyar Euro tutarındaki kredilerimizi yeniden vadelendirmeye tabii tutuyoruz. Ve bunlar için de yaklaşık 3.6 milyar Euro tutarında bir teminat havuzu ortaya koyuyoruz. İlave olarak Şahenk Ailesi'nin imzalarını veriyoruz. Bu programa çok inanıyoruz. Tahmin ediyorum en kısa zamanda artık bir imza aşamasına geleceğiz" dedi.