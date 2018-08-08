Halkbank'tan 15 milyar liralık borçlanma planı

Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklamada, bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilecek finansman bonosu veya tahvil ihraçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde 15 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, gerçekleştirilecek bono ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi hususlarında karar alınmasına, ihraçların gerçekleştirilmesi, faiz oranının tespiti, dağıtım ve tahsisat esasları da dahil olmak üzere, ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda ihraçlara aracılık edecek ilgili aracı kurumun tespiti ve söz konusu ihraçlar kapsamında ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve ihraçlarla ilgili diğer tüm hususlar için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir" denildi.