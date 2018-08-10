TESK Başkanı Palandöken: Piyasalarda spekülatif bir gelişme var, paniğe kapılmaya gerek yok

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarındaki sert yükselişle ilgili, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo Döviz kurlarında yeni rekor: Dolar 6, euro 7 lirayı geçti

​"Piyasalarda spekülatif bir gelişme var" diyen Palandöken, "Vatandaşlarımızın sabırlı olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki hafta başından itibaren piyasalar normale dönecek" ifadesini kullandı.

Palandöken, "Spekülatörlerin oyunları bozulacak. Paniğe kapılmaya gerek yok. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları miletçe bozmamız gerekiyor. Bütün kesimler bu spekülatif gerilmenin boşa çıkarılması için gayret göstermeli ve sabırlı olmalı" dedi.

Spekülatörlerin oyunları bozulacak. Paniğe kapılmaya gerek yok. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları miletçe bozmamız gerekiyor. Bütün kesimler bu spekülatif gerilmenin boşa çıkarılması için gayret göstermeli ve sabırlı olmalı. — Bendevi PALANDÖKEN (@B_PALANDOKEN) August 10, 2018

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