TESK Başkanı Palandöken: Piyasalarda spekülatif bir gelişme var, paniğe kapılmaya gerek yok

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarındaki sert yükselişle ilgili, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Palandöken, "Spekülatörlerin oyunları bozulacak. Paniğe kapılmaya gerek yok. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları miletçe bozmamız gerekiyor. Bütün kesimler bu spekülatif gerilmenin boşa çıkarılması için gayret göstermeli ve sabırlı olmalı" dedi.
Spekülatörlerin oyunları bozulacak. Paniğe kapılmaya gerek yok. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları miletçe bozmamız gerekiyor. Bütün kesimler bu spekülatif gerilmenin boşa çıkarılması için gayret göstermeli ve sabırlı olmalı.— Bendevi PALANDÖKEN (@B_PALANDOKEN) August 10, 2018
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