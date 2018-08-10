İhracatçılardan kurdaki yükselişe karşı adım

TİM Başkanı İsmail Gülle, dolardaki yükseliş sonrası taşın altına elini koyacakları mesajı verdi: "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde ihracatçımızın yanında olmak adına TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank'a kullandırmaya hazırız."

TİM Başkanı Gülle, yaptığı açıklamayla, dövizdeki spekülatif hareketlerin ihracatçıları olumsuz etkilememesi adına, TİM ve ihracatçı birliklerinin elindeki kaynaklarını harekete geçirme kararı aldıklarını belirtti.

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Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatan Gülle, TİM ve bünyesindeki 61 ihracatçı birliğinin yükselen dolara karşı harekete geçtiğini söyledi.

Döviz kurlarında görülen ani yükselişlerin piyasa şartları gereği olmadığını, altında başka nedenler bulunduğuna inandıklarını ifade eden Gülle, ülkeye döviz kazandırmak için gecesini gündüzüne katan ihracat camiasının bu duruma tepkisiz kalamayacağını ifade etti.

Gülle, "Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde biz de bu spekülatif harekete karşı elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu kapsamda, döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde İhracatçımızın yanında olmak adına TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank'a kullandırmaya hazırız" dedi.