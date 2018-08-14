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14:14 14 Ağustos 2018
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    Ekonomi, büyüme

    TÜRKONFED: Geleceğimize ortak akılla yön verelim

    © AA /
    Ekonomi
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    KOBİ'lerin ve 40,000 şirketin çatı örgütü konumundaki Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasından önce, KOBİ eksenli politika önerilerini paylaşmak ve Türkiye ekonomisinin sorunlarını ortak akılla aşabilmek için hükümete ve iş dünyasına çağrıda bulundu.

    Dolar
    © REUTERS / Jose Luis Gonzalez
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    TÜRKONFED'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    ‘KOBİ ve Anadolu iş dünyasının en kapsayıcı çatı örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu olarak, ülkemizin içinden geçmekte olduğu ekonomik ve politik süreç ile ilgili ortak görüşümüzdür:

    Hükümetimizin, yaşanan süreçle ilgili serbest piyasa ekonomisi koşulları içinde kalarak, ekonomik ve yapısal reformları devam ettirmek yönündeki karar ve inancına desteğimiz tamdır. Anadolu iş dünyası ve KOBİ'lerimiz işinin başındadır; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin lokomotif gücü olmaya devam edecektir ve ülkemiz ekonomisinin bu gücünü etkin kullanabilmesi, ‘sipariş-ödeme-teslimat-tahsilat' döngüsünün devamlılığıyla gerçekleşecektir.

    ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME, YÜKSEK TEKNOLOJİYE DAYALI KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VE İHRACAT ODAKLI YENİ BİR KALKINMA EVRESİ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
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    KOBİ'lerin ve 40 bine yakın şirketi temsil eden iş insanlarının üye olduğu bir çatı kuruluş olarak, Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir büyüme, yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretim ve ihracat odaklı yeni bir kalkınma evresi yaratmasını önemsiyoruz.

    Orta Vadeli Program'ın açıklanmasından önce, KOBİ eksenli politika önerilerimizi paylaşmak ve tartışmak adına istişare kanallarının açık tutulması, ‘ortak akıl'la Türk ekonomisinin mevcut sorunlarını aşabilmesinin şartlarının yaratılması için hükümetimiz ve tüm iş dünyasıyla işbirliği içinde çalışmaya hazırız.'

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    Etiketler:
    Orta Vadeli Program (OVP), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)
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