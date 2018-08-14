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16:14 14 Ağustos 2018
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    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldı.

    Rusya'dan nükleerde yeni hamle

    © AA / Aytaç Ünal
    Ekonomi
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    Türkiye, ABD ile ekonomik savaş yaşarken Rusya, Mersin-Akkuyu'da inşa ettiği nükleer santralde yeni bir hamle yaptı. İlk üniteyi 2023 yılına yetiştirmesi öngörülen Rusya, 1200 megavatlık ikinci ünite için lisans başvurusunda bulundu.

    Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temeli nisan ayında Akkuyu'da atıldı. Projeyi üstlenen Rus Rosatom, her biri 1200 megavatlık 4 üniteden oluşan nükleer santral inşa edecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katıldı
    © AA / Kayhan Özer
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    Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Akkuyu'da ilk ünitenin inşaatı, Rusya'da da nükleer santralin kritik parçalarının imalatı devam ediyor. İlk ünite, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne yetiştirilecek. Santral, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

    Rusya, ABD'nin yaptırımları nedeniyle ekonomik yönden kritik bir süreçten geçilirken ikinci ünitenin lisansı için resmi başvuruda bulundu. Nükleer Düzenleme Kurumu, mevzuat yönünden başvuruyu inceliyor ve kısa sürede lisansın verilmesi bekleniyor.

    ÇİN DE DEVREDE

    Habere göre Çin de Trakya-İğneada'da nükleer santral inşa edecek. Trakya santralını, Çin Nükleer Teknik Şirketi'nin (SNPTC) yapması beklenirken, santralin kurulu gücü, 4 bin 800 megavat düzeyinde olacak.

    Santralin, Türkiye ve Çin arasında imzalanacak elektrik alım garantili anlaşmayla hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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    Etiketler:
    Akkuyu NGS, Rosatom, ABD, Çin, Rusya, Türkiye
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