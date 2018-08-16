Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'ye karşı dava sürecini başlattı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından verilen akşam yemeğinde büyükelçilere hitap etti.

Bakan Pekcan, ABD'nin Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatında ek vergi kararına ilişkin, "Bugün saat 17.40 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'yi panele davet ettik ve Amerika'ya da panel davetimiz ulaştı. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk" dedi.

'533 MİLYON DOLARLIK VERGİYE TEKABÜL EDEN YAPTIRIMLAR DUYURULDU'

ABD'nin Türkiye'nin çelik ve alüminyum ihracatına yönelik vergileri artırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pekcan, şöyle konuştu: "Bunlarda yüzde 25 ve yüzde 10 olarak uyguladığı vergileri iki katına çıkarmış olmasına hemen karşılıklılık ilkesi gereği cevap verdik ve 22 kalem ithal ürünümüzde toplam 533 milyon dolarlık vergiye tekabül eden yaptırımlarımızı bugün itibarıyla duyurduk. Bugün saat 17.40 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütünde kendilerini panele davet ettik ve Amerika'ya da panel davetimiz ulaştı. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk. Bugün yapmamız çok önemliydi, çünkü Dünya Ticaret Örgütü ayda iki kere toplantıya giriyor, eğer bugün yetiştiremeseydik 15 gün daha bekleyecektik. Hemen hareketimizi yönlendirmiş olduk."

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bugünkü açıklamasında, Rahip Brunson’in bırakılması durumunda Türkiye’ye ek ithalat vergilerinin kalkmayacağını ifade ederek, "Bu mesele ayrı. Bizim ulusal güvenliğimizle ilgili Fakat Brunson’in serbest kalması durumunda Türk yetkililere uygulanan yaptırımları kaldırmayı düşünürüz” demişti.

Sanders ayrıca, "Türkiye’ye uygulanan çelik gümrük tarifesi güvenlik gerekçeleriyle alındı. Bu nedenle Rahip Brunson’un durumuyla ilgili değil" ifadelerini kullandı.