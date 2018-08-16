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17:12 16 Ağustos 2018
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    Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi

    Katar Büyükelçisi Al Şafi: Türkiye'yi desteklemekte tereddüt etmeyeceğiz

    © AA /
    Ekonomi
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    Ülkesinin Türkiye'deki yatırımlarının 20 milyar dolardan fazla olduğunu aktaran Katar Büyükelçisi Al Şafi, Türkiye'yi spekülatif ataklara karşı ve diğer tüm alanlarda desteklemekte tereddüt etmeyeceklerini vurguladı: "Katar'daki temel prensiplerin başında vefa gelir. Türkiye de Körfez krizinde Katar'ın yanında yer alarak haktan yana tavır almıştı."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan'dan Katar'a teşekkür: Kardeşim Hamed Al Sani ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik
    Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü görüşmesinde ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin vurgulandığını ifade etti.  

    Emir Al Sani'nin ABD'nin yaptırımları sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk devlet adamı olduğunu ve bu ziyaretle Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık destek sunduğunu hatırlatan Al Şafi, "Katar, kardeş ülke Türkiye'yi ekonomik krizini atlatması için tüm alanlarda destekleyecek ve bunda da tereddüt etmeyecek. Ümmetin ve Katar devletinin yanında duran kardeş Türk halkının yanında yer alıyoruz" dedi.

    Al Şafi, karşılıklı saygı ve değişmeyen prensiplere dayanan Katar-Türkiye ilişkilerinin diğer ülkeler tarafından örnek alınacak düzeyde olduğuna işaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Katar Emiri Sani, Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.
    © AA / Kayhan Özer
    Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacak
    ‘KATAR'DAKİ TEMEL PRENSİPLERİN BAŞINDA VEFA GELİR, TÜRKİYE DE KÖRFEZ KRİZİNDE KATAR'IN YANINDA YER ALARAK HAKTAN YANA TAVIR ALMIŞTI'

    Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının 20 milyar dolardan fazla olduğunu belirten Al Şafi, şunları kaydetti: "Katar'daki temel prensiplerin başında vefa gelir. Türkiye de Körfez krizinde Katar'ın yanında yer alarak haktan yana tavır almıştı. Türkiye'nin bölge ve İslam dünyasıyla ilgili onurlu diğer duruşları da söz konusu. Katar ve Türkiye, insani ve siyasi birçok konuda ortak tutuma sahip ve ilişkilerimiz siyasi, ekonomik ve askeri olarak kapsayıcıdır. Türkiye'nin Katar'a karşı tutumu, Katar'ın başarısız darbe girişiminde Türkiye'nin yanında yer almasının devamıydı. İki lider (Erdoğan ve Al Sani) ikili ilişkilerin devamı ve daha da geliştirilmesine vurgu yaptı."

    Katar - bayrak
    © Flickr /
    Katar, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı sessiz kalmayı mı tercih etti?
    'TÜRKİYE'NİN İSTİKRARI TÜM BÖLGENİN İSTİKRARI DEMEKTİR'

    Katar'ın Türkiye'nin iyi gününde olduğu gibi kötü gününde de dostu olduğunun altını çizen Al Şafi, "Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarı tüm bölgenin istikrarı demektir" ifadesini kullandı.  Büyükelçi, Türkiye ekonomisinin spekülatif ataklarla zayıf gösterilmek istendiğini ancak sağlam ve güçlü bir ekonomiye sahip olan Türkiye'ye güvenlerinin tam olduğunu vurguladı.

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    Etiketler:
    Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Recep Tayyip Erdoğan, Salim Bin Mübarek Al Şafi, Türkiye, Katar
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