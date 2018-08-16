Credit Suisse: TL krizinin AB ekonomisine etkisi kısıtlı olacak

Türkiye'nin AB'nin ihracat hacminin yüzde 2.9'unu ve GSYİH'sinin yüzde 0.6'sını oluşturduğunu belirten İsviçreli uzmanlar, Türk piyasalarındaki durum nedeniyle bu ülkeye ihracatta en fazla yüzde 20'lik bir daralma olabileceğini kaydetti. Uzmanlar, GSYİH üzerindeki etkinin de yüzde 0.1-0.2 arasında olacağını ifade etti.

© AP Photo / Luca Bruno ‘İtalya, Avrupa bankaları için Türkiye’den daha büyük tehdit oluşturuyor’

Diğer taraftan Credit Suisse ekonomistleri, İspanyol BBVA, Fransız BNP ve UniCredit gibi bazı Avrupalı bankaların Türkiye'yle ciddi oranda bağlantılı kredi portföylerine sahip olduğu için bu bankaların cirolarının olumsuz etkilenebileceğini ve sorunlu kredilerin artabileceğini vurguladı.

'TÜRK BANKALARININ ÖNLEMLERİ OLUMSUZ ETKİYİ AZALTIYOR'

Türk bankalarının sorunlu kredilerden doğan zararları kapatmak için kârlarından ciddi miktarda rezerv ayırdığını da belirten uzmanlar, bu önlemlerin sorunlu kredilerin artışından kaynaklı olumsuz etkileri azalttığının altını çizdi.