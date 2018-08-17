‘Türkiye’nin bankacılık sektörü, sorunlarının küresel etkisi olması için çok küçük’

Raiffeisen Bank International Ekonomi Araştırmaları Başkanı Gunter Deuber, Türk bankacılık sektörünün küresel finans sistemindeki payının çok küçük olduğunu, bu yüzden yaşadığı zorlukların küresel etkiye sahip olmayacağını belirtti.

RIA Novosti’ye konuşan Deuber, “Türkiye’deki durumun küresel finansal istikrarı etkileme olasılığı var mı?” sorusuna yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ve bankacılık sektörünün küresel finans sistemindeki ağırlığı, küresel etkiye sahip olmak için çok küçük."

Yılın başından bu yana Türk Lirası, ABD Doları karşısında yüzde 40 oranında değer kaybetti. Washington ile ilişkilerin gerilmesi buna temel neden olarak gösteriliyor.

Ankara, Ağustos ayı başlarında casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'u serbest bırakmayı reddetti. Buna karşılık ABD alüminyum ve çelik ithalatı vergilerini iki kat artırarak, ekonomik yaptırımlar uyguladı. Sonuç olarak, sadece son birkaç günde TL yüzde 25'ten fazla değer kaybetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal sektöre likidite sağlamaya yönelik acil durum tedbirlerini açıkladı. Merkez Bankası bunun için rezervlerden yaklaşık 10.5 milyar dolar harcamayı planlıyor.