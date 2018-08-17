ABD ile yaşanan kriz, Tesla siparişlerini durdurdu

ABD ile yaşanan kriz, otomotivde en çok iki markayı vurdu. Tesla’da da yeni siparişler durdu, verilmiş siparişler ise gümrükten çekilmeden geri yollandı. Bazı model fiyatları yeni ithalat yapılması durumunda 2.5 milyon TL’yi aşan BMW ise ithalatı beklemeye aldı.
Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in aktardığına göre, ABD ile yaşanan kriz sonrası Türkiye'nin bu ülkeye yönelik koyduğu ek vergiler otomotiv sektöründe en çok iki markayı vurdu. ABD'den getirdiği X modelleri ile lüks segmente önemli paya sahip olan BMW'de bazı model fiyatları yeni ithalat yapması durumunda son vergilerden dolayı 2.5 milyon TL'yi aşıyor. Şu anda ABD'den ithalatı beklemeye alan marka, stoktaki araçlardan satış yapıyor. Son zamanlarda Türkiye'de rağbet görmeye başlayan ABD menşeli Tesla'da da yeni siparişler durdu, verilmiş siparişler ise gümrükten çekilmeden geri yollandı.
MAĞAZA AÇMA HAZIRLIĞINDAYDI
Türkiye'nin, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek vergi koymasının ardından misilleme yaparak 21 Haziran itibariyle 22 ürüne ek vergi koymuştu. Otomobile de yüzde 60 ek vergi gelmişti. Önceki gün ise bu oran yüzde 120'ye çıkarıldı. ABD'den Türkiye'ye BMW, Mercedes, Ford ve Jeep markalı araçlar geliyor. Ancak bu vergi artışı en çok BMW'yi etkiliyor. Diğer markaların Türkiye'de satışları sınırlı sayıda. BMW'nin ABD'den getirdiği X3, X4, X5 ve X6 modelleri Türkiye'de lüks segmentinde oldukça tercih edilen araçlar.
Geçen haftalarda DÜNYA'ya konuşan BMW Motorrad Genel Müdürü Uğur Sakarya, "ABD'den ithal edilen otomobile yüzde 60 ek vergi geleceği açıklandığında bu konu bizi etkilemesin diye 3-4 ay bizi idare edecek kadar stok yaptık. X3 ve X5 getirdik. Stoklar bittiğinde ise farklı fabrikalardan araç almayı planlıyoruz" demişti. Krizden en çok etkilenen markalardan biri de ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla Motors oldu. Türkiye'den talep artınca ilk satış mağazasını açmak için çalışmalara da başlayan, hatta yerini bile belirleyen marka ek vergiden büyük darbe aldı.
S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, "ABD araçlarının satışları Türkiye'de zaten çok düşük. ABD menşeli Tesla son dönemde satan bir araçtı. Ancak satışlar yüzde 60 vergiden sonra satışlar durma noktasına gelmişti. Sipariş edilen birkaç araç gümrükten geri çekilmeden iptal edildi, geri gönderildi. Yüzde 120'ye çıkması bir şey değiştirmiyor çünkü zaten talep bitmişti" diye konuştu.
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