Lübnan: Rus şirketlerin yeni petrol ve doğalgaz yatağı ihalesine girmesini istiyoruz

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Rus şirketlerin Lübnan’daki petrol ve doğalgaz yataklarının geliştirilmesine yönelik yeni ihaleye katılmasını istediklerini söyledi. Basil’e göre, Rusya’nın ihaleyi alması bölgenin istikrarını güçlendirecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından verilen basın toplantısında konuşan Basil, Rus şirketlerin Lübnan'daki petrol ve doğalgaz yatakları geliştirilmesine ilişkin yeni bir ihaleye katılması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Basil "Rusya, ihaleyi alırsa, bu bölgesel istikrarı güçlendirir" dedi.

‘MOSKOVA İLE İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK'

Lübnan'ın komşusu Suriye'nin ekonomik anlamda yeniden canlanması için bir platform görevi görmesi gerektiğini belirten Basil, Beyrut'un Moskova ile çabalarını koordine edeceğini ekledi.

Basil, Lübnan'ın Suriyeli göçmenlerin kendi topraklarında kalması için bir neden görmediklerini, Suriye'nin bazı bölgelerinin istikrar ve barış içinde olduğunu vurguladı.