Dolar/TL 6.10'un altında işlem görüyor

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5.9610-6.2005 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 1.08 artışla 6.0778'den tamamladı.
Aynı dakikalarda euro/TL, yüzde 0.9 değer kazancıyla 7.0510'dan, sterlin/TL de yüzde 1 yükselişle 7.8560'tan alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0.3 azalışla 95.59 ve euro/dolar paritesi ise yüzde 0.3 artışla 1.1517 seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, yurt dışında veri akışının sakin olduğu günde dolar/TL'de 6,00 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu, 6.20'nin ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)