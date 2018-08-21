Dolar/TL 6.10'un altında işlem görüyor

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne yükselişle başladıktan sonra 6.10'un altında işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5.9610-6.2005 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 1.08 artışla 6.0778'den tamamladı.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Dolar/TL kuru haftaya 6'nın üzerinde başladı

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başladı. Dolar/TL saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.3 artışla 6.0980'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL, yüzde 0.9 değer kazancıyla 7.0510'dan, sterlin/TL de yüzde 1 yükselişle 7.8560'tan alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0.3 azalışla 95.59 ve euro/dolar paritesi ise yüzde 0.3 artışla 1.1517 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yurt dışında veri akışının sakin olduğu günde dolar/TL'de 6,00 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu, 6.20'nin ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.