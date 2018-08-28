Kamu kurumlarında araç kiralamaya üst sınır geliyor, yeni bina yapımı durduruldu

HAZİNE TEK HESABI KURULDU
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan iki ayrı kararnameyle kapsamı ve işleyişi netleşen Hazine Tek Hesabı'na işlerlik kazandırılması da tasarruf tedbirleri kapsamda atılan önemli bir adım oldu. Şimdilik 40 milyar liralık büyüklükte düşünülen Hazine Tek Hesabı modelinin yaygınlaştırılması için kapsama daha çok kurum ve kuruluşun dahil edilmesi bekleniyor. Kamu kaynaklarının tek elde toplanması sayesinde Hazine'nin Ağustos ayında 2,3 milyar lira daha az borçlanma yapması planlandı.
Kamu kurumlarındaki araç alım ve kiralamaya yönelik de tasarruflar gündemde. Geçen yıl başlatılan ve 2020 yılı sonuna kadar devam edecek tasarruf tedbirleri kapsamında güvenlik ve acil müdahale araçları hariç (ambulans, polis aracı vb.) 2018 yılında araç satın alma ve kiralama işlemlerine izin verilmiyor. Araç kiralamaya üst sınır getirildi. Acil ve zorunlu hallerde Bakanlar Kurulu kararı alınmak suretiyle araç alınabiliyor. Taşıt alımı ve kiralamasına benzer bir durum kamu hizmet binaları için de geçerli olacak.
MEVCUT BİNALAR YETERLİ
Birleşen veya kapanan bakanlık binaları, ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendiriliyor. Örneğin, eski Kalkınma Bakanlığı binası artık yeni kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kullanacak. İhtiyaç fazlası diğer kamu binalarında da benzer adımlar atılacak. Birleşen bakanlıklarda, fiziki mekanların daha verimli kullanılması için çalışma yapılacak. İhtiyaç fazlası olanların satışı ya da kiralanması sağlanacak.
50 BİN LOJMAN SATIŞINA HAZIRLIK
KAMULAŞTIRMAYA BİRİKİM AYARI
Sağlık hizmet sunucularına ilişkin bilgilendirme ve denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. * Mahalli idarelerin harcamalarında harcama disiplinine yönelik düzenleme hayata geçirilecek. * Milyarlarca liranın harcandığı kamulaştırmalarla ilgili yürürlükte bulunan mevzuat gözden geçirilecek. * Sosyal yardım harcamaları gözden geçirilerek mükerrer kullanım önlenecek.
2018 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısında merkezi yönetim bütçesi giderleri hazine yardımı ve gelirden ayrılan paylar hariç 762 milyar 753 milyon TL olarak belirlendi. Buna göre toplam bütçe giderleri GSYH'ye oranın yüzde 22,1 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.
VERİMİ DÜŞÜK PROGRAMLAR KALDIRILACAK
MAL VE HİZMET ALIMLARI İNCELENECEK
Tasarrufa yönelik mal ve hizmet alım giderlerinde yapılabilecek tasarruflar da tek tek tespit edilecek. Bunlara yönelik ödeneklerde ise sıfır tabanlı bütçe ilkesi benimsenecek. Artış eğilimi yüksek olan kamu harcamalarına ilişkin esaslar gözden geçirilecek. Bunlara ilişkin maliyet ve etkinlik analizleri yapılacak.
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