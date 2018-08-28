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10:42 28 Ağustos 2018
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    taşıt, araba, otomobil

    Kamu kurumlarında araç kiralamaya üst sınır geliyor, yeni bina yapımı durduruldu

    © AA /
    Ekonomi
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    Kamudaki tasarruf kapsamında Kamu Tek Hesabı ile Hazine’nin borçlanma ihtiyacının düşürülmesi hedefleniyor. Araç kiralamaya üst sınır kuralının sürdüğü plana göre, kamunun yeni bina yapımı acil ihtiyaç dışında durduruldu. Mal ve hizmet alımı da tek elden yürütülecek.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, alınan bakanlar kurulu kararı uyarınca diğer bakanlıklarla konuşarak bir dizi tasarruf tedbiri geliştirdi. Kamuda yüzde 30'a varan tasarruf hedefiyle yapılan çalışma çerçevesinde özellikle bu yılki cari harcamalar üzerinden sıkı bir takip yapılacak. Çerçevesi duyurulan Orta Vadeli Plan'a göre; 2018 yılının geri kalan bölümünde 35 milyar lira tasarruf öngörülüyor.

    HAZİNE TEK HESABI KURULDU

    Geçtiğimiz günlerde yayımlanan iki ayrı kararnameyle kapsamı ve işleyişi netleşen Hazine Tek Hesabı'na işlerlik kazandırılması da tasarruf tedbirleri kapsamda atılan önemli bir adım oldu. Şimdilik 40 milyar liralık büyüklükte düşünülen Hazine Tek Hesabı modelinin yaygınlaştırılması için kapsama daha çok kurum ve kuruluşun dahil edilmesi bekleniyor. Kamu kaynaklarının tek elde toplanması sayesinde Hazine'nin Ağustos ayında 2,3 milyar lira daha az borçlanma yapması planlandı.

    Berat Albayrak
    © AA / Mehmet Acar
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    ARAÇ KİRALAMAYA ÜST SINIR

    Kamu kurumlarındaki araç alım ve kiralamaya yönelik de tasarruflar gündemde. Geçen yıl başlatılan ve 2020 yılı sonuna kadar devam edecek tasarruf tedbirleri kapsamında güvenlik ve acil müdahale araçları hariç (ambulans, polis aracı vb.) 2018 yılında araç satın alma ve kiralama işlemlerine izin verilmiyor. Araç kiralamaya üst sınır getirildi. Acil ve zorunlu hallerde Bakanlar Kurulu kararı alınmak suretiyle araç alınabiliyor. Taşıt alımı ve kiralamasına benzer bir durum kamu hizmet binaları için de geçerli olacak.

    MEVCUT BİNALAR YETERLİ

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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    Kamuda bina harcamalarında kesintiye gidiliyor. Zorunlu durumlar haricinde kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek. Acil ihtiyaç olmayan bina yapım ihaleleri durdurulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kapsamda yaklaşık 600 milyon liralık 2 bina yapım ihalesini durdurdu. Mevcut binaların ekonomik ömürlerini ve kullanım verimliliğini arttıracak standartlar getirilecek.

    Birleşen veya kapanan bakanlık binaları, ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendiriliyor. Örneğin, eski Kalkınma Bakanlığı binası artık yeni kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kullanacak. İhtiyaç fazlası diğer kamu binalarında da benzer adımlar atılacak. Birleşen bakanlıklarda, fiziki mekanların daha verimli kullanılması için çalışma yapılacak. İhtiyaç fazlası olanların satışı ya da kiralanması sağlanacak.

    50 BİN LOJMAN SATIŞINA HAZIRLIK

    Süleyman Çakır
    © AA /
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    Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında atılacak bir diğer önemli adım ise kamu lojmanlarıyla ilgili. 50 bin lojmanın satışı için hazırlıklar sürüyor. Öncelikli olarak lojmanlar; içinde yaşayan memurlara satın almaları teklif edilecek. Terörle mücadele bölgelerindeki lojmanlar, kapsam dışı bırakılacak. Kamudaki sosyal tesislerin satışı da bu kapsamda düşünülüyor. İlk aşamada özellikle yüksek gelir getirecek, tatil bölgelerindeki tesisler elden çıkarılması planlanıyor.

    KAMULAŞTIRMAYA BİRİKİM AYARI

    Sağlık hizmet sunucularına ilişkin bilgilendirme ve denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. * Mahalli idarelerin harcamalarında harcama disiplinine yönelik düzenleme hayata geçirilecek. * Milyarlarca liranın harcandığı kamulaştırmalarla ilgili yürürlükte bulunan mevzuat gözden geçirilecek. * Sosyal yardım harcamaları gözden geçirilerek mükerrer kullanım önlenecek.

    TCMB Başkanı Murat Çetinkaya
    © AA /
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    GSYH'NİN YÜZDE 22'Sİ HARCAMA

    2018 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısında merkezi yönetim bütçesi giderleri hazine yardımı ve gelirden ayrılan paylar hariç 762 milyar 753 milyon TL olarak belirlendi. Buna göre toplam bütçe giderleri GSYH'ye oranın yüzde 22,1 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

    VERİMİ DÜŞÜK PROGRAMLAR KALDIRILACAK

    Türk lirası
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Stratejik hedef olarak belirlenen tasarruf seferberliği kapsamında verimli olmadığı belirlenen harcama programlarının yapılacak etki analizleri sonucunda kaldırılması planlanıyor. Bütçede yeni harcama programlarının oluşturulmasında programların mali yükleri değerlendirilerek karar verilecek. Süreklilik arz etmeyen gelirler gösterilerek oluşturulan harcama programları önlenecek. Cari hesaplardaki artış hızı yatırım harcamaları ile eşgüdüm halinde kontrol altında tutulacak.

    MAL VE HİZMET ALIMLARI İNCELENECEK

    Tasarrufa yönelik mal ve hizmet alım giderlerinde yapılabilecek tasarruflar da tek tek tespit edilecek. Bunlara yönelik ödeneklerde ise sıfır tabanlı bütçe ilkesi benimsenecek. Artış eğilimi yüksek olan kamu harcamalarına ilişkin esaslar gözden geçirilecek. Bunlara ilişkin maliyet ve etkinlik analizleri yapılacak.

     

    Etiketler:
    dolar, tasarruf, inşaat, bina, kira, araç, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
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