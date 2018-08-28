WSJ: Almanya, Türkiye'ye 'acil' finansal yardımı değerlendiriyor

The Wall Street Journal'ın (WSJ) Alman ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, Alman hükümeti, olası bir ekonomik krizin bölgeyi istikrarsızlaştıracağı endişesiyle Türkiye'ye acil finansal yardım sağlamayı değerlendirmeye başladı.

'GÖRÜŞMELER ERKEN AŞAMADA'

Haberde görüşmelerin erken bir aşamada olduğu ve herhangi bir yardım ile sonuçlanmayabileceği de belirtilirken, 'Euro Bölgesi'ndeki borç krizi sırasında devlet kontrolündeki bankalar ve ikili yardımlar yoluyla sağlanan proje kredilerine benzer bir yardımın Türkiye'ye verilmesinin tartışıldığı vurgulandı.

ALMAN YETKİLİ: BERLİN, TÜRKİYE'DEKİ ÇÖKÜŞÜN AVRUPA'YA BULAŞABİLECEĞİNDEN KORKUYOR

WSJ'ye açıklamada bulunan Alman bir yetkili, "Berlin, Türkiye ekonomisinde gerçekleşecek bir çöküşün Avrupa'ya bulaşabileceğinden, Ortadoğu'yu daha da istikrarsızlaştıracağından ve kuzeye doğru yeni bir göç dalgasına yol açacağından endişe ediyor. Türkiye'de istikrarı sağlamak için bir çok şey yapacağız. Bu konuda çok fazla seçeneğimiz yok" diye konuştu.

'IMF, KURTARMA PLANININ PARÇASI OLMALI'

Wall Street Journal haberinde "Türkiye geçmişteki krizler karşısında Washington merkezli IMF'den borçlanmıştı. Ancak Brüksel ve Berlin'deki yetkililer, ABD'nin Türkiye'nin IMF'ye yapacağı olası bir başvuruyu veto etme riski mevcutken, Avrupa'nın devreye girmesinin gerekebileceğini söylüyor" ifadeleri yer alıyor.

Haberde AB yetkililerinin 'IMF bu kurtarma planının bir parçası olmalı' görüşünü savunduğu belirtiliyor.

'ALBAYRAK-SCHOLZ GÖRÜŞMESİNDE ELE ALINACAK'



© REUTERS / Axel Schmidt Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye’ye geliyor

Bloomberg'in haberine göre ise Alman hükümetinde ismi açıklanmayan bir kaynak, Türkiye'ye yardım konusunda Başbakan Angela Merkel'in bakanlardan sunulan teklifleri değerlendirmelerini istediğini söyledi.

Kaynak, Ankara'ya doğrudan finansal yardımın söz konusu olmadığını kaydetti.

Bloomberg, ayrıca bu konunun 20 Eylül'de yapılacak Almanya ve Türkiye ekonomi ve maliye bakanlarının görüşmesi sırasında da ele alınacağını da aktardı.