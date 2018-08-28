WSJ: Almanya, Türkiye'ye 'acil' finansal yardımı değerlendiriyor

'GÖRÜŞMELER ERKEN AŞAMADA'
Haberde görüşmelerin erken bir aşamada olduğu ve herhangi bir yardım ile sonuçlanmayabileceği de belirtilirken, 'Euro Bölgesi'ndeki borç krizi sırasında devlet kontrolündeki bankalar ve ikili yardımlar yoluyla sağlanan proje kredilerine benzer bir yardımın Türkiye'ye verilmesinin tartışıldığı vurgulandı.
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'IMF, KURTARMA PLANININ PARÇASI OLMALI'
Wall Street Journal haberinde "Türkiye geçmişteki krizler karşısında Washington merkezli IMF'den borçlanmıştı. Ancak Brüksel ve Berlin'deki yetkililer, ABD'nin Türkiye'nin IMF'ye yapacağı olası bir başvuruyu veto etme riski mevcutken, Avrupa'nın devreye girmesinin gerekebileceğini söylüyor" ifadeleri yer alıyor.
Haberde AB yetkililerinin 'IMF bu kurtarma planının bir parçası olmalı' görüşünü savunduğu belirtiliyor.
'ALBAYRAK-SCHOLZ GÖRÜŞMESİNDE ELE ALINACAK'
Kaynak, Ankara'ya doğrudan finansal yardımın söz konusu olmadığını kaydetti.
Bloomberg, ayrıca bu konunun 20 Eylül'de yapılacak Almanya ve Türkiye ekonomi ve maliye bakanlarının görüşmesi sırasında da ele alınacağını da aktardı.
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