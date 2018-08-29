Reuters: Alman MediaMarkt, Teknosa’yı satın alma görüşmelerini askıya aldı

Reuters haber ajansı, Alman elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın Türkiye’de Teknosa’yı satın almak üzere yürüttüğü görüşmeleri dondurduğunu aktardı.

Habere göre kararın gerekçesi Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı ve Teknosa'nın değerlemesinin yeniden yapılması konusunda doğan yeni ihtiyaç.

Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynak, "MediaMarkt Teknosa'nın değerlemesini yeniden gözden geçirecek ve ardından da satın alma görüşmelerine devam edip etmeme konusundaki kararını verecek" dedi.

MediaMarkt'ın Teknosa'nın ne kadarlık bölümünü satın almak için görüştüğü bilinmiyor.

Teknosa'nın yüzde 60'lık hissesi Sabancı Holding'e ait. Yüzde 10'luk pay ise Sabancı ailesi üyelerinin elinde bulunuyor. Kalan yüzde 30'luk kısım ise halka açık ve Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

Teknosa hisseleri bu yıl yüzde 10 değer yitirdi. Şirketin piyasa değeri 505 milyon TL seviyesinde.