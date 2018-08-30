Dolar/TL 6.84 seviyesine kadar yükseldi

Dün 6.40 seviyesinin üzerinde dengelenen dolar/TL, bu sabah uluslararası piyasada 6.50'nin üzerinde işlem görmeye başladı. Kur gün boyu kademeli olarak yükselerek 6.84 seviyesine kadar çıktı.

Dolar/TL'de yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dün 6.47 seviyesine kadar yükselen kur, bu sabah 6.50 seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Kur yurtiçi piyasaların kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda öğle saatleri itibariyle 6.60 öğleden sonra ise kademeli olarak 6.84 seviyesine kadar çıktı.

© REUTERS / Marcos Brindicci Dolar/TL kuru 6.70'i aştı

Önceki gün Moody's, Türkiye'de 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirdi. Analistler bu kararın kurdaki hareketlilikte etkili olduğunu belirtirken, küresel ve yerel olarak ticaret savaşlarının izlendiğini dile getiriyor.

Dünya'nın aktardığı habere göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu günde yurt içinde önemli bir veri açıklanmayacak. Yurt dışında ise ABD çekirdek PCE ve işsizlik maaşı başvuruları istatistikleri takip edilecek.

Dolar/TL saat 14.50'de 6.7572 seviyesinden fiyatlanırken, aynı dakikalarda euro/TL 7.9061 seviyesinden işlem gördü.