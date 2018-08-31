Tasarrufa teşvik kararnamesi: Vadeli TL hesabında vergi düştü, dövizde arttı

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Kararnameye göre, bir yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatları vergi oranı sıfırlandı. Vadesiz ve 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda vergi oranı yüzde 5'e düşürülürken, 6 ay —1 yıl arası vadeli hesaplarda ise yüzde 3'e indirildi

Daha önce 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplardan yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 vergi alınıyordu.

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARININ VERGİSİ ARTIRILDI

Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında alınan vergi oranında artışa gidildi. Buna göre 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 20, 1 yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 16, 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan ise yüzde 13 vergi alınacak.

Daha önce 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 18, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplardan yüzde yüzde 15, 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan yüzde 13 vergi alınıyordu.