Tasarrufa teşvik kararnamesi: Vadeli TL hesabında vergi düştü, dövizde arttı

Daha önce 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplardan yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 vergi alınıyordu.
DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARININ VERGİSİ ARTIRILDI
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında alınan vergi oranında artışa gidildi. Buna göre 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 20, 1 yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 16, 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan ise yüzde 13 vergi alınacak.
Daha önce 6 aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 18, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplardan yüzde yüzde 15, 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan yüzde 13 vergi alınıyordu.
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