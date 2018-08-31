Kayıt
12:12 31 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Arçelik, Hakan Bulgurlu

    Arçelik CEO'su Bulgurlu'dan zam açıklaması: Maliyet artışını tüketiciye yansıtmak zorundayız

    © Fotoğraf : arcelikas.com
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 14

    Döviz kurlarındaki hareketlilik, beyaz eşya sektörünü de etkiledi. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Yüksek kur kaynaklı tüm ekosistemde bir sıkıntı yaratılmış durumda. Bu yıl pazar yüzde 5 daralacaktır. Kur ve maliyet artışını tüketiciye yansıtmak mecburiyetindeyiz ama direnebildiğimiz kadar direneceğiz" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
    Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA bugün Berlin'de kapılarını açıyor. Türkiye'den Arçelik'in markaları Beko, Grundig ve Vestel IFA'ya çıkarma yaptı.

    Beko, hızı ve narin yıkamayı bir arada sunan AquaTech teknolojili çamaşır makinesini ilk kez tanıttı. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, robotların yakın gelecekte günlük hayatın bir parçası olacağını belirterek, "Arçelik olarak solar teknolojiyle evin içinde süpürge gibi çalışan bir robot üzerinde çalışıyoruz. Evin içindeki insanları ve hayvanları algılayacak. Gelecek yılki IFA'ya hazır olacak robotumuz" dedi. 

    Özellikle hammadde fiyatlarını etkileyen dolar kuru ile piyasada fiyat artışlarının kaçınılmaz hale geldiğine dikkat çeken Bulgurlu, "Mecburen biz de artan maliyetleri kademe kademe olmasa da tüketiciye yansıtmak mecburiyetindeyiz. Tüketim düşüşü de bundan kaynaklanacak" diye konuştu.

    Kurun ihracat anlamında avantaj sağladığını ifade eden Hakan Bulgurlu, "Ancak Sanayimizde ithalat olduğu için herkesin beklediği kadar avantaj sağlamıyor. Zaten Arçelik'in iş hacminin yüzde 65'ten fazlası uluslararası işlerden geliyor. Asya'da birçok yeni işimiz var. Filipinler ve Endonezya'da yeni şirketlerimiz var" değerlendirmesini yaptı.

    iPhone
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    'iPhone satışları tepetaklak oldu, düşüş yüzde 65'i buldu'
    Bulgurlu, Beko'nun yenilikçi ve akıllı teknolojilerinin global trendler ışığında şekillendiğini anlatarak, "Tüketici iç görülerini ve yeni trendleri temel alarak hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran ve sağlıklı yaşamı teşvik eden teknolojiler geliştiriyoruz" dedi.

    'VESTEL VENUS, HAFTALIK SATIŞLARINI YÜZDE 50 ARTIRDI'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Apple iPhone'a karşı önerdiği Vestel Venus cep telefonları devlet kurumları ve belediyelerin siparişiyle haftalık satışlarını yüzde 50 artırdı. Son tüketicinin ilgisi ise zaman içinde belli olacak.

    Bu yıl Berlin IFA'ya 28. kez katılan Vestel, 3 bin 800 metrekarelik standında 730 ürünü teknoloji severlerle buluşturuyor. Şirket Venus cep telefonlarının yeni modeli olan Z30'u ise IFA'da görücüye çıkardı. Z30'un asıl tanıtımı ise ekim ayında Türkiye'de yapılacak.

    Vestel
    © AA /
    Bloomberg’in teknoloji editörü Lanxon: Vestel telefonların çipleri Amerikan üretimi
    Fuar öncesi Vestel standında basın mensuplarıyla bir araya gelen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'nın markamızı işaret etmesi bizi gururlandırdı ve şevklendirdi. İnanılmaz bir ilgi oldu. Resmi kuruluşlardan, bazı belediyelerden ciddi siparişler geldi. Bunları karşılıyoruz. Bu bir domino etkisi de yaratacak. Haftalık bazda satışlarımız yüzde 50 arttı. Tabii son tüketiciye yansıması biraz daha zaman alacak. Bizim malımız kaliteli ve ucuz. Yerli malına bir öncelik verilmesini bekliyoruz. Yerli malına tevecüh Türkiye'de biraz eksik kaldı" ifadesini kullandı.

    Yerli malında artık tanımın farklı olduğunu herkesin birbirinden komponent ürün aldığını kaydeden Erdoğan, "Mühim olan özgün tasarım yapmak, ihracat ve katma değer sağlamak. Vestel markalı ürünlerde bugüne kadar 8 ülkeye 10 bin adetlik ihracat yaptık. Japonya'da satış için bir anlaşmamız oldu" ifadesini kullandı.

    Turan Erdoğan
    © Fotoğraf : DHA
    Erdoğan'ın işaret ettiği Vestel'den açıklama: Daha iyi ürünler yapacağız
    'SİNEYE ÇEKTİK'

    Beyaz eşya pazarında kur ve artan maliyetlerden kaynaklı olarak iç pazarda bir küçülmenin söz konusu olduğunu belirterek, 2018'in iç pazarda bir daralma ile kapanacağını öngördüklerini söyledi.

    Kimsenin malına zam yapmak istemediğini vurgulayan Erdoğan, "Globalleşen bir dünyada artan kur farkının belirli kısmını mümkün olduğu kadar tüketiciye az yansıtıyoruz. Ama kur ve maliyetleri arttığı zaman herkes fiyat artışı yapıyor. Az miktarda zam yaptık. Büyük kısmını sineye çektik. Türkiye kur hareketlerinde biraz deneyimli. Öncelikle moralleri bozmamak lazım. Kurda öngörülebilir ve stabil bir yapıya gelinmesini umut ediyoruz" dedi.

     

    Etiketler:
    euro, zam, TL, dolar, beyaz eşya, AK Parti, Cumhurbaşkanlığı, Vestel, Arçelik, Turan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Bulgurlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kazan metrosu
    Geleneksel motiflerle modern teknolojiyi birleştiren Kazan metrosu
    Karikatür
    Trump'tan, gerek görüldüğünde ek gümrük vergilerinden muafiyet sağlama yetkisi
    İnfografik
    Hazar Denizi yeni projeler bekliyor
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet