UFRAD 'dan dövizden TL'ye geçiş açıklaması: AVM sahipleri, telefonlarımıza çıkmıyor

UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, AVM'lere yapılan TL kullanma ve kuru sabitleme çağrısının karşılık bulmadığını, bazı AVM sahiplerinin telefonlara dahi yanıt vermediğini açıkladı.

© AA / Mehmet Acar Bakan Albayrak: Dövizle kira dönemi bitiyor, bir daha vergi barışı olmayacak

UFRAD Franchising Derneği 2 hafta önce, 'ABD'nin dolar oyununa karşı, 15 Temmuz ruhu ile ekonomide milli mücadele' kampanyası başlatmış ve AVM'lere TL'ye geçmeleri veya kuru sabitlemeleri çağrısında bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alışveriş merkezlerinde, evlerde ve dükkanlarda artık dövizle kiralama ve satış dönemine son vereceklerini açıklamıştı. Buna rağmen AVM sahiplerinden hala olumlu bir geri dönüş olmadığını belirten UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, "Üyelerimizin telefonlarına bile çıkmayan AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz. Unutmasınlar hepimiz aynı gemideyiz ve bu ülke hepimizin" dedi.

‘AVM SAHİPLERİNDEN HALA NET BİR ADIM GÖRMEDİK'

UFRAD Genel Başkanı Dr. Aydın, "Bizim feryadımızı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak duydu ve gerekli adımları atmak üzere harekete geçti. Ancak AVM sahiplerinden hala net bir adım görmedik. Üyelerimizin telefonlarına bile çıkmayan AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz. Unutmasınlar hepimiz aynı gemideyiz ve bu ülke hepimizin" şeklinde konuştu