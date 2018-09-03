Dolar/TL kuru, Merkez Bankası açıklaması sonrası geriledi: 6.61

Dolar, hafta arası 6.84 TL'ye kadar yükselse de döviz mevduat hesaplarına getirilen vergi düzenlemesi, BIST bünyesidne swap pazarının kurulacak olması ve Merkez Bankası'nın VİOP'a dönük önlemleriyle TL'de sınırlı bir toparlanma görülmüş ve dolar / TL Ağustos'un son haftasında 6.50'nin altında kapanmıştı.
3 Eylül haftasının ilk gününde ise gözler ilk olarak bugün açıklanacak enflasyon verisinde. Ertesi gün Merkez Bankası enflasyon verisine yönelik değerlendirmelerini paylaşacak.
ABD ile gerilen ilişkiler, Suriye için Tahran'da yapılacak üçlü zirve, küresel ticaret savaşlarındaki durum da piyasaların takibi altında.
3 Eylül saat 08:30 sularında dolar sığ piyasada 6.57 TL civarından el değiştiren dolar/TL kuru, ilerleyen saatlerde 6.67 seviyesini gördü.
Kur, Merkez Bankası açıklaması sonrası 6.61'e kadar geriledi.
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