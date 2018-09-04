Otomobil pazarı yüzde 53 daraldı

ODD verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 52.6'lık bir düşüş yaşandı. Ağustosta 26 bin otomobil satılırken, hafif ticaride satış rakamı tek haneye indi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı satış rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.85 azaldı ve 26 bin 976 adete geriledi. Aynı ay hafif ticari araç pazarı yüzde 58.23'lük daralma göstererek 7 bin 370 adet olarak gerçekleşti.

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ODD açıklamasında, "Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.79 azalarak 440 bin 428 adet olarak kaydedildi. 2017 yılı sekiz aylık dönemde ise 555.991 adet toplam pazar gerçekleşmişti" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.51 oranında azalarak 344.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423.198 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28.04 azalarak 95.558 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 132.793 adet satış gerçekleşmişti.

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2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34.346 adet oldu. 72.536 adet olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52.65 oranında azaldı.

2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.85 azaldı ve 26.976 adet oldu. Geçen sene 54.890 adet satış gerçekleşmişti.

2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ağustos ayına göre yüzde 58.23 azaldı ve 7.370 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.646 adet satış yaşanmıştı.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 18.5, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 25.7 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 22.7 azalış izlendi. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda 114 adet elektrikli ve 2.858 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41.12 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 141.806 adet ile sahip oldu.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59.41'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65'e yükseldi.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83.74'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54.9 pay alan C (189.374 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 51.0 pay, 175.721 adet) oldu.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68.78 pay ile Van (65.721 adet), ardından yüzde 12.26 pay ile Kamyonet (11.712 adet), yüzde 10.32 pay ile Pick-up (9.865 adet) ve yüzde 8.64 pay ile Minibüs (8.260 adet) yer aldı."