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    CHP'den 'maaşlar her ay artırılsın' önerisi

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    Ekonomi
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, enflasyona uyum sağlanması için maaşlara her ay zam yapılması gerektiğini söyledi. Erdoğdu, döviz kurundaki artış kadar tehlikeli bir başka şeyin de 'dalgalanma' olduğuna dikkat çekerek, ekonomide 'önünü görememe' sorununun yaşandığını ifade etti.

    CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

    Rakamlara göre, aylık bazda tüketici fiyatlarının yüzde 2.3, yıllık olarak da 17.9 oranında arttığını belirten Erdoğdu, bu rakamları inandırıcı bulmadıklarını ifade ederek, TÜİK'in daha önce büyüme rakamlarında yaptığı manipülasyonları, enflasyon ölçerken de yaptığını söyledi.

    Aykut Erdoğdu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    Erdoğdu, milyonlarca ücretli çalışanın maaşlarının enflasyon oranında artırıldığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

    "TÜİK'in hükümetin gözüne girmek amacıyla enflasyon oranlarını makyajlaması, düşük göstermesi milyonlarca insanın rızkını çalmak anlamına gelmektedir. TÜİK yetkililerini, enflasyonu doğru ölçmek ve açıklamak konusunda uyarıyoruz. Türkiye'de çalışanların ücretleri enflasyon oranında artırılmaktadır. En son kamu çalışanlarına, 'Bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3 artacağı ve maaşlarında yüzde 3.5 zam yapılacağı' söylenmişti. Şu an itibarıyla bir ay içerisinde neredeyse 6 aylık enflasyon gerçeklemiş ve ücretli çalışanlar enflasyon altında ezilmiştir. Türkiye ekonomisinin sokulduğu bu kriz içerisinde, artık ücretlerin aylık olarak enflasyona uyum sağlaması gerekmektedir. Yani aylık olarak 'Eşel/Mobil sistemine' geri dönülmeli, hem asgari ücretlinin hem özel sektör hem kamu çalışanlarının aylıkları her ay enflasyon oranında artırılmalıdır."

    'FAİZ YÜKSELTİLDİĞİNDE EKONOMİ KÜÇÜLECEK'

    Yaşanan süreçte, hükümetin sadece sermaye kesimini koruyan, şirketleri düşünen önlem paketleri açıkladığını öne süren Erdoğdu, krizin sadece şirketleri değil, ağırlıklı olarak çalışanları, yoksulları, emeklileri, kadınları ve engellileri vurduğunu söyledi.

    Merkez Bankası
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
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    Erdoğdu, döviz kurundaki artış kadar tehlikeli bir başka şeyin de 'dalgalanma' olduğuna dikkati çekerek, ekonomide 'önünü görememe' sorununun yaşandığını, kimsenin malına fiyat veremediğini, alacağını tahsil edemediğini, borcunu ödeyemediğini ifade etti.

    Bu süreçte, Merkez Bankası'nın faiz yükseltmesinin beklendiğine işaret eden Erdoğdu, "Faizi yükseltmek çok mu iyi bir şey? Faizi yükselttiğinizde ne olacak? Zaten durgunluk içerisinde olan ekonomi küçülmeye gidecek, işten çıkarmalar artacak" dedi.

    'MHP, GENEL MERKEZ ÖNÜNDE EYLEM YAPSIN'

    Erdoğdu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Cemal Enginyurt
    © Fotoğraf : Twitter
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    "MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 'fındık fiyatlarının acilen açıklanması gerektiğini, yoksa eylem yapacaklarını' söyledi. CHP olarak buna söyleyeceğiniz bir şey var mı?" sorusuna Erdoğdu, "MHP'ye kurumsal olarak nezaketsizlik etmek istemem ama kendileri iktidar ortağıdır. Kendi parti genel merkezleri önünde eylem yapsınlar o zaman" yanıtını verdi.

    Erdoğdu, "İşçi ve memur sendikalarının sessizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Doğru görmüyorum. Temsil ettikleri kitleler eziliyor. Ücretler plaja düşmüş dondurma gibi eriyor. TOBB, TÜSİAD her gün bir şey yapıyor. İşçi sendikalarına bakıyorum sesleri çıkmıyor. Eğer böyle sesleri çıkmazsa ücretliler açlığa mahkum olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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    Etiketler:
    fındık, maaş, asgari ücret, ekonomik kriz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TOBB, TÜSİAD, MHP, CHP, Cemal Enginyurt, Aykut Erdoğdu, Türkiye
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