Kayıt
09:01 06 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

    Bakan Albayrak, kamu araçlarında tasarruf için düğmeye bastı: Türkiye'de üretilmesi zorunlu olacak

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 81

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu araçlarında yapılacak büyük bir tasarruf hamlesi için düğmeye bastı.

    TCMB Başkanı Murat Çetinkaya
    © AA /
    TCMB Başkanı, 'Kamuda tasarruf çağrısına rağmen neden 5 yıldızlı otelde toplantı yapıldı?' sorusunu yanıtladı
    Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, kamu araçlarında tasarruf için düğmeye basıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm kamu kurumlarına bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT'ler ve belediyelerden acil olarak sahip oldukları ve kiraladıkları araç envanterlerini istedi. Araçların hem sınıflarında hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceği öğrenildi.

    Albayrak'ın imzasıyla gönderilen yazıda kamu kuruluşlarının 14 Eylül tarihine kadar acil olarak listeyi göndermeleri istendi. Böylece ilk defa kamu ve belediyelerin sahip olduğu araçlarla ilgili net fotoğraf ortaya konulmuş olacak. Albayrak'ın bütçede başlattığı tasarruf hamlesini 2019 yılında artırarak devam edeceklerini açıklamasının ardından, özellikle belli alanlardaki harcama alışkanlıklarında kurallar getirileceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, kamu araçları öncelikli konu olarak ele alınırken, araçların hem sınıflarının düşürüleceği hem de araç sayılarının azaltılacağı vurgulandı. Türkiye'de üretilen araçların tercih edilmesi de zorunlu hale getirilecek.110 BİN TAŞIT VAR

    2018 yılı bütçe gerekçesine göre belediyeler dışında kamuda 110 bin 131 adet taşıt bulunuyor. Bunlardan 98 bin 852'si genel idare, 7 bin 77'si özel bütçeli, 4 bin 115'i yükseköğretim kurumları 87'si de düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara ait.

    Berat Albayrak
    © AA / Mehmet Acar
    Albayrak: Kamu harcamalarında tasarruf tedbirleri alınmaya başlandı
    HEM ALIM HEM KİRALAMA ARTTI

    Son yıllarda taşıt alımı ve kiralamalarına ilişkin bütçeden yapılan harcamalardaki artış hızlı bir artış trendinde. 2010 yılında 265.7 milyon lira harcanan taşıt alımlarına yapılan harcama; 2011 yılında 450.2 milyon liraya, 2012 yılında 581.2 milyon liraya, 2013 yılında 755.9 milyon liraya yükseldi. Bu yıldan sonra yapılan harcama ise daha hızlı arttı. 2014 yılında taşıt alımları için 953.7 milyon lira, 2015 yılında 1.5 milyar lira, 2016 yılında ise 2.3 milyar lira harcandı. 2016 yılındaki 2.3 milyar liranın 1 milyar liralık kısmı hava taşıt alımı için harcanmıştı.

    2017 yılında ise taşıt alımlarına 1.1 milyar liralık harcama yapıldı. Bu yıl temmuz ayı itibariyle harcama 126.9 milyon lira. Taşıt kiralamalarında da yıllar içinde hızlı bir artış yaşandı. 2010 yılında 111.7 milyon lira, 2011 yılında 133.8 milyon lira, 2012 yılında 158.7 milyon lira, 2013 yılında 220.2 milyon lira, 2014 yılında da 375.6 milyon lira harcandı. 2015 yılında taşıt kiralamaları için bütçeden 417.1 milyon lira aktarılırken, 2016 yılında 549.9 milyon lira, 2017 yılında da 557.6 milyon liraya yükseldi. Temmuz ayı itibariyle 7 aylık harcama 299.1 milyon lira oldu.

     

    İlgili konular:

    TCMB Başkanı, 'Kamuda tasarruf çağrısına rağmen neden 5 yıldızlı otelde toplantı yapıldı?' sorusunu yanıtladı
    Albayrak: Kamu harcamalarında tasarruf tedbirleri alınmaya başlandı
    Telkoder Başkanı Arıak: Türk Telekom’un şebeke paylaşımı tasarruf sağlayacak
    Etiketler:
    tasarruf, kira, araç, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2018 Yılının Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' yarışmasının finalistleri
    ‘2018 Yılının Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' yarışmasında finale kalanlar
    Karikatür
    Trump: Rusya ve İran, İdlib'de insani hata yapabilir
    İnfografik
    Hazar Denizi yeni projeler bekliyor
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet