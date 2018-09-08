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    Ekmek- Fırın

    Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı: Yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam lazım

    © REUTERS / Steven Saphore
    Ekonomi
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    Türki̇ye Ekmek Üreti̇ci̇leri̇ Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu "Ekmeğe, son girdilerle birlikte yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam yapılması gerekmektedir" dedi.

    Kavuncu, CK Farabi Hotel'de Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu, 7 bölge başkanı ve 81 il temsilcisiyle son günlerde ekmek ve un konusunda yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

    Ardından basın toplantısı düzenleyen Kavuncu, üretici olarak hedeflerinin halka kaliteli ekmek sunmak olduğunu söyledi.

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    Son günlerde ekmek ve un konusunda sektörle alakası olmayan herkesin değerlendirmede bulunduğunu belirten Kavuncu, şöyle konuştu: "Sektörde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Biz ekmeğe zam beklerken una, elektriğe, tuza, mazota zam geldi. Bu zamlar karşısında üreticilerin ayakta kalması imkansızlaşmıştır. Bu zamlar düşmeyeceğine göre, ekmeğe son girdilerle birlikte yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam yapılması gerekmektedir."

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    © AA /
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    Kavuncu, ekmek fiyatlarına zam yapılmaması durumunda fırıncıların üretimine ara vermek zorunda kalacağını savunarak, bir an önce tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

    Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak daima hükümetin, devletin ve milletin yanında olduklarını vurgulayan Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gece gündüz demeden, tatil nedir bilmeden çalışan fırıncılar dürüst, ilkeli çalışmaya devam edecektir. Bizler her zaman ekmeğimizin derdinde olmuşuzdur. Olayları hiç kimse farklı yerlere çekmesin, ekmeği siyasi yöne yönlendirmesin. Bu süreçte Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak milli duruş sergiliyoruz. Zam yapılmadığı takdirde bu milli duruşta küçük işletmeler kapanma noktasına gelir, büyük işletmeler ayakta kalır."

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    Etiketler:
    Elektrik, Zam, Ekmek, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu, Murat Kavuncu
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