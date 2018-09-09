Antalya'ya havadan 9.6 milyon yabancı turist

1-8 Eylül tarihlerinde Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente 539 bin 578 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 arttı.
1 Ocak'tan 8 Eylül'e kadarki sürede de iki havalimanı aracılığıyla kente 9 milyon 666 bin 859 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ziyaretçilerin 9 milyon 414 bin 28'i Antalya Havalimanı'na, 252 bin 831'i de Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 29 yükseldi.
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Antalya 2017 yılının aynı dönemine göre bu yıl 2 milyon 144 bin 130 daha fazla turist ağırladı.
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