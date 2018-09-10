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13:48 10 Eylül 2018
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    İnek çiftlik

    Devlet, FETÖ’nün ineklerini satacak

    © REUTERS / Mathieu Belanger
    Ekonomi
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    Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, FETÖ’nün Konya’daki kasası olduğu iddiası ile şirketlerine el konularak kayyum atanan firari sanık Soner Cesur’un işletmesine ait 305 baş Holstein ırkı canlı hayvanı ihale ile satışa çıkardı.

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    Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'nün 19 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre 305 baş canlı hayvanın yanı sıra iki taşınmazın da satışı yapılacak.

    Aktif İş adamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) Konya Şube Başkanı ve FETÖ'nün Konya'daki kasası olduğu iddia edilen firari sanık Soner Cesur'un hububat, un, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren tüm şirketlerine Eylül 2016'da el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi ve kayyum atandı. El konulan şirketler arasında hayvancılık işletmesi de vardı. İşletmedeki canlı hayvanların bakımı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne verildi.

    SATIŞ İHALESİ 19 EYLÜL'DE YAPILACAK

    Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı 19 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanı ile firari sanık Soner Cesur'un kayyum atanan şirketlerine ait 305 baş canlı hayvan ve iki taşınmazın ihale ile satılacağı duyuruldu.

    Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, birisi tarla,diğeri arsa olmak üzere iki taşınmaz ile 305 baş canlı hayvanın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 19 Eylül 2018 tarihinde saat 15.00'te Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ihale odasında yapılacak.

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    Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen teklifl erin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı'na ulaşması şartı var.

    İhale ilanında satışı yapılacak taşınmazların KDV'den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olacağı,satışı yapılan taşınmazların 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf olduğu belirtiliyor.

    İKİ YIL VADELİ TAKSİTLE SATILACAK

    Satışı yapılacak taşınmazların ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecek.

    CANLI HAYVANLARIN TAHMİNİ BEDELİ 2.5 MİLYON LİRA

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    Satılacak 305 baş canlı hayvan için belirlenen tahmin bedel 2 milyon 504 bin 450 lira. Geçici teminat miktarı ise 250 bin 445 lira. İhale ilanında canlı hayvanların satışına ilişkin şu bilgilere yer veriliyor:

    "Canlı hayvan satışında; KDV Kanunu'nun 28'inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi'nin 1/(1) maddesi ile kararnameye ekli (1) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için yüzde 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir. KDV ve diğer yükümlülükler alıcısına aittir. Canlı hayvan satışında; sözleşme tarihinde hayvan sayısında artış veya azalış olması halinde fiyat yeniden güncellenecektir. Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir."

    HAYVANLARIN ÇOĞU SÜT İNEĞİ

    İhale kapsamında satışa çıkarılan 305 canlı hayvanın büyük bölümü süt ineği. İhale ilanında verilen bilgiye göre satılacak hayvanlar; 47'si 0-6 aylık buzağı. 7 adedi 6-12 aylık dişi dana, 7'si 6-12 aylık erkek dana,82'si 13 aylık ve üstü düve, 17'si 13-18 aylık tosun, 6 adet 18 aylık ve üstü boğa, 51 tanesi gebe, 118'i gebe olmayan inek olmak üzere toplam 305 baş.

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    Etiketler:
    satış, kayyum, inek, FETÖ, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türkiye
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