Dolar güne düşüşle başladı

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde döviz piyasaları dar bantta sakin bir seyir izliyor. Dolar/TL yüzde 0.4 düşüşle 6.39'a geriledi.

İstanbul serbest piyasada dolar 6.4390, euro 7.4650 liradan güne başladı.

© REUTERS / Marcos Brindicci Dolarda hareketlilik arttı

Kapalıçarşı'da 6.4370 liradan alınan dolar 6.4390 liradan satılırken, 7.4630'dan alınan euro'nun satış fiyatı ise 7.4650 lira.

Öğle saatlerine doğru dolar/TL yüzde 0.4 düşüşle 6.39'a geriledi.

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararında.

Merkez Bankası'nın yarın faiz artışına gitmesi bekleniyor. Toplantıda yüzde 17.75 düzeyindeki bir hafta vadeli repo faizinin 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artması öngörülüyor.