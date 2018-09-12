Erdoğan, TÜSİAD heyetiyle görüştü

TÜSİAD heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 1 saat 15 dakika sürdü. Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
Kabulde TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın yanı sıra TÜSİAD Başkan Yardımcıları Ali Koç ve Murat Özyeğin yer aldı.
TÜSİAD Başkanı Bilecik ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti.
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