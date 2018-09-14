Rekabet Kurulu, sahibinden.com'un savunmasını alacak

Rekabet Kurumu internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik online platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasını içeren başvurular üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Söz konusu savunma toplantısı 17 Eylül'de yapılacak.