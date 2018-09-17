'Son 2 ayda iflas eden esnaf sayısı yüzde 50 arttı'

Hükümetin 220 milyar lirası geçen yıl olmak üzere Kredi Garanti Fonu'yla toplam 250 milyar lira kaynak aktarması da küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ) kurtaramadı. 2014'ten bu yana işlerini döndüremeyen neredeyse yarım milyon esnaf iflas bayrağını çekti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre son 4.5 yılda kepenk indiren esnaf sayısı 481 bin 791'i buldu.
TESCİL YAPTIRAN ESNAF SAYISI DA DÜŞTÜ
Yeni kurulan tescil yaptıran esnaf sayısı da düşüşe geçti. Krizin kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu yılın temmuz ağustos aylarında yeni tescil yaptıran esnaf sayısı 29 bin 434 iken geçen yıl aynı aylarda tescil yaptıran esnaf sayısı 31 bin düzeyindeydi. Geçen yılın 8 ayında 157 bin 829 esnaf tescil yaptırırken bu yıl aynı dönemde 580 adetlik azalış oldu.
BORÇ YÜKÜ ARTTI
KOBİ'lerin kullandığı kredi miktarı bu yıl geçen yılın sonuna göre yüzde yüzde 28 artışla 656.6 milyar liraya fırladı. Kredi kullanan KOBİ sayısı da yükseldi. 2017 yılı sonunda 3 milyon 318 bin 266 KOBi kredi kullanırken bu yılın temmuz ayı itibarıyla kredi kullanan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 4 milyon 143 bin 690'a çıktı. Bunların 3 milyon 415 bin 231'i ise mikro işletme niteliğindeki müşterilerden oluştu.
'ÖNCE KÜÇÜĞÜ DÜŞÜN'
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, finansal dalgalanmaların arttığı dönemlerde öncelikle KOBİ'lerin etkilendiğini belirterek, "Bu işletmelerimizin nakit ve finansman ihtiyacı için, Avrupa Birliği'nin KOBİ Politikaları Sözleşmesi içerisinde yer alan ‘Önce küçüğü düşün' ilkesi çerçevesinde önlem alınması çağrısında bulunuyoruz" dedi. Turan, 20 Eylül'de açıklanacak OVP'nin KOBİ odaklı politikalar içermesi gerektiğini vurguladı.
— Sigorta şirketlerinin KOBİ'lere önyargılı bakış açısının değiştirilmesi için sigorta şirketlerine yönelik teşvik edici önlemler geliştirilmeli.
— Ekonomilerin KOBİ düzeyinde yarıştıkları bir dönemde, ödeme gecikmelerinin diğer ülkelere göre uzun olması, Türkiye KOBİ'lerinin rekabetçiliğini olumsuz etkiliyor. Türkiye'de 60 gün olan ödeme süresi, AB'de olduğu gibi 30 güne düşürülmeli.
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