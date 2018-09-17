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13:47 17 Eylül 2018
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    Şemsi Bayraktar

    TZOB: İthalat şansımız kalmadı

    © AA / Evren Atalay
    Ekonomi
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    Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ürünlerinde ithalat maliyetinin yükselmesiyle artık yerli üretimin önemini artırdığını belirterek, tarımsal üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bayraktar, "İthalat şansımız kalmadığına göre çiftçimizi tarlada tutacağız ve daha fazla destek vereceğiz" dedi.

    TZOB Ege Bölge Toplantısı, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapıldı.

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    © REUTERS / Ilya Naymuşin
    TZOB: Tarımda ithalat yapmak artık cesaret ister
    Ege'deki 6 ilden 87 ziraat odası temsilcisinin hazır bulunduğu toplantının açılış konuşmasını yapan TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımsal potansiyeli yüksek olan Ege Bölgesi'nin toplam tarımsal üretim için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

    Tarımda yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirme yapan Bayraktar, birlik olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile görüştüklerini, gelecek günlerde imzalanacak protokolle meteorolojik verilerin çiftçiye aktarımını sağlayacaklarını söyledi.

    Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörünün 81 milyon nüfusun yanında Suriyeli sığınmacıları ve milyonlarca turisti de beslediğini, üzerine 17 milyar dolar ihracat yaptığını anlatan Bayraktar, "Bunu sürdürülebilir kılmamız lazım. Bizim hedeflerimiz daha da büyük. Sadece ülkemizin gıda güvencesini değil, bu bölgenin gıda güvencesini sağlamak zorundayız" dedi.

    'DÜNYANIN HER YERİNDEN ÇOK RAHATLIKLA İSTEDİĞİM FİYATA BUĞDAY BULURUM DEME ŞANSI YOK'

    Tarımda bazı yapısal sorunlar olduğunu, en başta arazilerin parçalı olmasının maliyeti artırdığını anımsatan Bayraktar, "8 milyon hektar civarındaki araziyi mutlaka toplulaştırmamız, sulama yatırımlarını hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım. Sulama yatırımlarını bitiremediğimiz takdirde biz mısırda açığı kapatırız ama ayçiçeğinde açık veririz. Ayçiçeğini kapatırız pamukta veririz. Yani bir tarafı kapatırken diğer taraftan açık veririz" diye konuştu.

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    Kurdaki spekülatif hareketlilik sonrası mazot, gübre ve ilaçta maliyetin arttığını, yem desteklerinin doğrudan üreticiye verilmesini istediklerini dile getiren Bayraktar, ecrimisil sorununun çözülmesi nedeniyle Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

    Tarım ürünlerinde ithalatın artık kolay olmadığını, yerli üretimin ön plana çıkacağını aktaran Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Artık ithalat kolay değil, 'dünyanın her yerinden çok rahatlıkla istediğim fiyata buğday bulurum' deme şansı kalmadı. Buğdayın ithal maliyeti 88 kuruştu, bugün geldiğimiz noktada 1 lira 36 kuruş. Mısırın ithal maliyeti 86 kuruştu 1 lira 33 kuruş. İthalat maliyeti arttıkça içerideki piyasa hareketlenecek, çiftçimiz biraz rahatlayacak. Asıl mesele şu. Biz artık daha fazla üretmek zorundayız. Üretime odaklanmak durumundayız. İthalat şansımız kalmadığına göre çiftçimizi tarlada tutacağız ve daha fazla destek vereceğiz. İnşallah hep beraber çalışacağız."

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    Etiketler:
    Çiftçi, ithalat, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), TZOB, Şemsi Bayraktar, Türkiye
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