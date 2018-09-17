85 bin şirkete BES cezası geliyor

BES'e otomatik katılım sağlamayan 1.2 milyon kişiyi istihdam eden 85 bin şirkete ceza geliyor. Çalışma Bakanlığı sisteme girmeyen işletmelere her ay çalışan başına 100 lira ceza yazacak.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, 10 ile 49 kişi arasında çalışanı bulunan işyerlerinden 60 bini, temmuz ayında başlayan zorunlu BES'e katılım göstermedi.

© REUTERS / Sertaç Kayar Temmuzda 3 milyona yakın çalışanın maaşından BES kesintisi yapılacak

Ocak 2017'de başlayan sisteme daha önce girmesi gerekenlerle birlikte bu rakam 85 bin şirket ve 1.5 milyon çalışana ulaştı. Temmuz ayına kadar 35 bin 879 işletme ise 5 milyona yakın çalışanıyla sisteme giriş yaptı.

Otomatik BES'in yasasında, işverenlerin yükümlülüklerine ve yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 100 lira idari ceza kesileceği belirtiliyor.

Bu yasaya göre örneğin 50 kişi çalıştıran bir işletme her ay 5 bin lira ceza ödeyecek. Toplamda 85 bin işveren 150 milyon lira ceza ödemek zorunda kalacak.

Zorunlu BES'e katılan çalışanların yüzde 60'ı ise iki ay sonunda sistemden çıktı.