85 bin şirkete BES cezası geliyor

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, 10 ile 49 kişi arasında çalışanı bulunan işyerlerinden 60 bini, temmuz ayında başlayan zorunlu BES'e katılım göstermedi.
Otomatik BES'in yasasında, işverenlerin yükümlülüklerine ve yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 100 lira idari ceza kesileceği belirtiliyor.
Bu yasaya göre örneğin 50 kişi çalıştıran bir işletme her ay 5 bin lira ceza ödeyecek. Toplamda 85 bin işveren 150 milyon lira ceza ödemek zorunda kalacak.
Zorunlu BES'e katılan çalışanların yüzde 60'ı ise iki ay sonunda sistemden çıktı.
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