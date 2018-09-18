Bilstore, Türkiye'deki tüm mağazalarını kapattı

Lüks giyim markalarının ürünlerini satan Bilsar şirketi, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonucu satışların düşmesi ve maliyetlerin artması sonrası Türkiye’de ‘Bilstore’ markasıyla satış yapan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

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Bilstore'un Nişantaşı, Kanyon, Erenköy, Akmerkez ve Tünel gibi merkezi popüler alışveriş güzergahlarında mağazaları vardı.

Bilsar Yönetim Kurulu Başkanı Selman Bilal, Sözcü'den Derin Gökçe'ye yaptığı açıklamada "Türkiye'deki tüm Bilstore mağazalarını kapattık. Malum yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihracata yöneldik. Bu sebepten dolayı Bilstore mağazalarının faaliyetlerini durdurduk" dedi.

Türkiye'de 2005 yılından bu yana faaliyet yürüten Bilstore, mağazalarında ünlü markaların seçilmiş kıyafetleri, aksesuardan elektroniğe, CD'den kitaba kadar yüzlerce farklı alandan ürün seçeneği sunuyordu.

Mağazalarda Fred Perry, Nike, Adidas, Costume National ve Superga gibi markaların ürünlerini satıyordu.