Dolar/TL'de sert dalgalanma

Yeni Ekonomi Programının açıklanması öncesi 6.14 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasının başında 6.1340'a indi.
Albayrak, 2018 yılı büyüme beklentisini yüzde 3.8, 2019 yılı büyüme beklentisi 2,3, 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 3.5 ve 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 5.0 olarak duyurdu. Enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 20.8, 2019 için yüzde 15.9, 2020 için yüzde 9.8 oldu.
Dünyanın aktardığına göre, büyüme ve enflasyon beklentilerinin açıklanması sonrası dolar/TL, ilk fiyatlanmada önemli bir değişim göstermese de daha sonra tekrar 6.29 seviyesine yükseldi.
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