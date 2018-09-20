Rekabet Kurulu, yemek kartı şirketlerinin savunmasını alacak

Rekabet Kurulu, yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Edenred Kurumsal Çözümler, Network Servisleri, Multinet Kurumsal Hizmetler, Set Kurumsal Hizmetler, Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sözlü savunmasını alacak.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hzm. A.Ş.,Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş., Network Serv. A.Ş., Multinet Kurumsal Hzm. A.Ş., Winwin Hzm. Yön. San. ve Tic. A.Ş. ve Set Kurumsal Hzm. A.Ş. Soruşturmasının Sözlü Savunma Toplantısı 31 Ekim 2018 Tarihinde Yapılacakhttps://t.co/2A4SJ2iXzT — Rekabet Kurumu (@RekabetKurumu) September 20, 2018

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© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Yemek kartı komisyonunda yüzde 4.5 tavan sınırında anlaşıldı

Kurumun internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, Sodexo Motivasyon Çözümleri AŞ (güncel ticari unvanı Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ) ile Accor Servisleri International AŞ'nin (güncel ticari unvanı Edenred Kurumsal Çözümler AŞ), ihalelerde danışıklı hareket etmek, ihaleleri ve müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte belirlemek ve rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle rekabeti ihlal ettikleri, ayrıca yemek kuponu/kartı sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ortak hareket ederek restoranlardan yüzde 7 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda komisyon aldıkları, yemek kuponu/kartı sağlayıcısı firmaların, lokanta, restoran ve büfelerle yaptıkları anlaşmalarda güçlü taraf olarak kendi lehlerine haksız kazançlar sağlayarak, söz konusu iş yerlerini zor duruma düşüren piyasa koşulları oluşturdukları, kuponların para gibi tedavülünün işçi ücretlerine ve iş verimliliğine olumsuz etkilerinin bulunduğu iddialarını içeren başvuru üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Söz konusu toplantı 31 Ekim'de yapılacak.