Ankapark ihalesi sonuçlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi bugün 6. kez yapıldı.
Temapark'ta asgari bin kişiyi istihdam edeceğini açıklayan firma, ilk yıl için 100 bin, ikinci yıl için 200 bin ve üçüncü yıl 500 bin olmak üzere Çin'den turist getireceğinin de sözünü verdi.
Ankapark içinde yer alan Hayvanat Bahçesi Yapılması İhalesi'nin ise ileriki bir tarihte yeniden yapılacağı duyuruldu.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in en büyük projelerinden olan Ankapark yaklaşık 2 milyar TL'ye mal edilmişti.
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