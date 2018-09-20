Ankapark ihalesi sonuçlandı

Ankapark ihalesini, yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi bugün 6. kez yapıldı.

İhaleye tek firma olarak katılan GBM Ticaret A.Ş. ve Çelik Ortak Girişim Grubu, Ankapark içindeki Temapark'ın işletmesini yıllık 26 milyon 400 bin lira kira bedelinin yanı sıra gelirinin yüzde 3'ünü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ödemek koşuluyla kazandı.

Temapark'ta asgari bin kişiyi istihdam edeceğini açıklayan firma, ilk yıl için 100 bin, ikinci yıl için 200 bin ve üçüncü yıl 500 bin olmak üzere Çin'den turist getireceğinin de sözünü verdi.

Ankapark içinde yer alan Hayvanat Bahçesi Yapılması İhalesi'nin ise ileriki bir tarihte yeniden yapılacağı duyuruldu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in en büyük projelerinden olan Ankapark yaklaşık 2 milyar TL'ye mal edilmişti.